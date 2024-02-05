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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Британія здатна себе захистити у разі агресії Росії — Сунак

Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що армія Сполученого Королівства здатна захистити свій народ у разі військової агресії з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану на TalkTV.

Політик ствердно відповів на запитання співрозмовника про готовність Лондона до оборони у разі, якщо Москва “розгорне гармати” у його бік.

Зараз дивляться

Сунак наголосив, що на тлі збільшення військових загроз у світі Британія збільшила інвестиції у державну оборонну галузь.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що існує ризик нападу з боку таких диктаторських режимів, як Китай, якщо Захід не забезпечить поразки Росії в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю The Telegraph.

На його думку, режими, які не вірять у демократію, спостерігають за війною в Україні і можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у них “вичерпався запас міцності”.

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Війна в Україні, Великобританія, Ріші Сунак
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