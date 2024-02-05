Передавав секретну інформацію в РФ. У Болгарії затримали співробітника МВС – ЗМІ

У Болгарії затримали співробітника Головного управління з боротьби із організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє БНР.

За даними ЗМІ, затриманий співробітник передавав секретну інформацію колишньому дипломату посольства Росії в Болгарії, якого оголосили персоною нон ґрата.

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Справою займається підрозділ внутрішньої безпеки МВС і Софійська міська прокуратура.

Очікується, що подробиці справи повідомить Міністерство внутрішніх справ.

Раніше Болгарія видворила з країни російського журналіста і кореспондента Російської газети Олександра Гацака через загрозу національній безпеці країни. Його підозрювали у шпигунстві.

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