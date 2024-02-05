Вертоліт Мі-8: особливості та технічні характеристики

Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х на ОКБ імені М. Л. Миля. Він входить до найбільш масово використовуваних вертольотів в історії авіації.

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Вертоліт Мі-8: особливості

Мі-8 – один із двох наймасовіших двигунових гелікоптерів у світі, призначений для виконання багатьох військових та цивільних завдань. Він використовується в понад 50 країнах, включно з Індією, Китаєм та Іраном.

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Перший його прототип В-8 піднявся в повітря 9 липня 1961 року. Другий прототип В-8А злетів 17 вересня 1962 року. Після доопрацювань у 1967 році Мі-8 був прийнятий на озброєння радянських ВПС. Він показав себе вдалою машиною, тому закупівлі Мі-8 для російських ВПС тривають і досі.

Модернізація вертольота Мі-8 завершилася в 1980-му й започаткувала створення удосконаленого варіанта цієї машини – Мі-8МТ, що вирізняється поліпшеною силовою установкою (2 двигуни ТВ3-117) і наявністю допоміжної силової установки.

За даними, вартість вертольота Мі-8 стартує з шести мільйонів доларів.

Технічні характеристики гелікоптера Мі-8

Ударний гелікоптер Мі-8 обладнаний чотириканальним автопілотом АП-34, який забезпечує стабілізацію тангажу, крену й спрямування, а також висоти польоту (± 50м).

Навігаційно-пілотажні прилади та радіоустаткування дають змогу здійснювати польоти Мі-8 у будь-який час доби як у простих, так і в складних метеоумовах. Вертоліт обладнаний системою обігріву (використовується гасовий обігрівач КО-50) й вентиляцією, для підтримки комфортної температури в кабіні екіпажу і вантажній кабіні.

У пасажирському варіанті вертольота Мі-8 встановлюється до 18 крісел, в транспортному варіанті — застосовуються відкидні лавки на 24 місця.

Вертоліт Мі-8 має одногвинтову схему з 5-лопатевим опорним і 3-лопатевим рульовими гвинтами. Кріплення лопатей несучого гвинта — шарнірне:

горизонтальний шарнір;

вертикальний шарнір;

осьовий шарнір.

Кріплення лопатей рульового гвинта — суміщене (осьовий і горизонтальний), карданного типу. Лопаті тягового гвинта суцільнометалеві й складаються з полого лонжерона, пресованого з алюмінієвого сплаву, до задньої крайки якого приклеєні 24 (на деяких версіях 23) відсіки зі стільниковим заповнювачем з алюмінієвої фольги, що утворюють профіль. Своєю чергою всі лопаті тягового гвинта оснащені пневматичною сигналізацією пошкодження лонжерона.

Вертоліт Мі-8 обладнаний електричною системою проти обмороження лопатей. Він живиться змінною напругою 208 вольтів, працює як в автоматичному, так і в ручному режимах.

Дальність польоту:

з додатковими паливними баками — 1300 км;

з максимальним запасом авіапального — 800 км;

з максимальним завантаженням — 550 км;

витрата авіапального — 0,72 т/год.

Під час польоту, за відмови одного з двигунів, автоматично виходить на підвищену потужність інший двигун. Горизонтальний політ виконується без зниження висоти. Опорний гвинт, на основному режимі, обертається на обертах 192 хв-1, рульовий – 1445 хв-1.

В системі керування вертольотом використовуються три гідропідсилювачі КАУ-30Б (комбінований агрегат управління) в управлінні рушійним гвинтом і один РА-60Б (рульовий агрегат) в керуванні рульовим гвинтом.

Шасі вертольота Мі-8 триопорне, таке, що не ховається; для запобігання торкання землі рульовим гвинтом є хвостова опора.

Система зовнішньої підвіски вертольота дає змогу перевозити вантажі масою до 3000 кг.

Технічні характеристики:

двигун: 2 х ГТД ТВ3-117;

дальність: 500 км;

тривалість: 4 год;

маса пустого: 7 200 кг;

злітна потужність: 2 х 1900 к.с.;

максимальна злітна маса: 13 000 кг;

нормальна злітна маса: 11 100 кг;

максимальна швидкість: 250 км/год;

крейсерська швидкість: 230 км/год;

навантаження в кабіні: 4 000 кг;

навантаження на підвісці: 4 000 кг;

статична стеля: 1760 м;

практична стеля: 5000 м;

екіпаж: 2-3 особи;

пасажири: до 24 осіб.

Фото: Armyinform

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