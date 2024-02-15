Є три ключові причини: Столтенберг пояснив, чому США не вийдуть зі складу НАТО

Найімовірніше, Сполучені Штати Америки не припинять своєї участі в НАТО. Є три ключові причини, чому США надалі залишатимуться в Організації Північноатлантичного договору.

Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі, коментуючи заяви 45 президента Дональда Трампа про ймовірний перегляд ролі США в НАТО.

США залишаться в НАТО

За словами Столтенберга, він не вважає ймовірним припинення участі США в НАТО. Генсек НАТО очікує, що Сполучені Штати Америки залишаться сильною складовою, і є три ключові причини. Серед них:

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збереження лідерства – в національних безпекових інтересах США;

є сильна двопартійна підтримка НАТО в американському Конгресі;

критика звучить не на адресу НАТО, а окремих європейських країн-членів.

Під час пресконференції генеральний секретар НАТО утримався від критики на адресу Трампа, яка лунала від нього останніми днями.

Джерело: Європейська правда

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