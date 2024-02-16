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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія тривалий час використовує тисячі систем Starlink на війні проти України — Буданов

Starlink старлінк
Фото: Depositphotos

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія використовує тисячі супутникових терміналів Starlink компанії SpaceX, зокрема й на окупованих територіях, доволі тривалий час.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Коментар Буданова свідчить, що росіяни закуповують термінали Starlink у таких масштабах, що це може зменшити перевагу України на полі бою, пише WSJ. Минулого року український уряд заявив, що близько 42 000 терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

Зараз дивляться

Зв’язок через Starlink вважається більш безпечним, ніж стільниковий або радіозв’язок. Тому Пентагон у 2023 році уклав угоду зі SpaceX, щоб допомогти фінансувати доступ для Сил оборони України. А ось у росіян не було настільки ж надійної системи зв’язку.

За словами Буданова, тепер російські приватні фірми закуповують термінали у посередників, які беруть Starlink нібито для особистого використання, і завозять обладнання в Росію через сусідні країни, включно з колишніми радянськими республіками.

Навіть роти окупантів хочуть мати термінали Starlink.

У Москві працюють дилери по Starlink

The Wall Street Journal зазначає, що російська пошукова система Yandex на запит про Starlink видає інформацію про численних дилерів у Москві та за її межами, які обіцяють встановити системи по всій країні та навіть на окупованих Росією територіях України.

Наприклад, сайт strlnk.ru обіцяє налагодити роботу Starlink на окупованих територіях Криму, Луганської, Донецької та Херсонської областей зі щомісячною платою від 100 доларів.

Інший сайт, що використовує назву німецької компанії з виробництва побутової техніки, продає термінали Starlink майже за 300 тис. рублів (понад $3000).

Зв’язок Starlink спирається на інфраструктуру супутників на орбіті. На землі використовуються термінали, що дають змогу підключатися до високошвидкісного інтернету. Для зв’язку із супутниками потрібен безперешкодний огляд неба.

SpaceX може контролювати, де надавати послуги інтернету, а де ні.

За словами Буданова, підрозділи ГУР часто працюють у тилу ворога, тому відомо, що сервіс Starlink працює на окупованій території доволі тривалий час.

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SpaceX не продає Starlink РФ

Раніше Ілон Маск заявляв, що SpaceX не продає свою продукцію Росії.

– Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був прямо або побічно проданий Росії, – написав Маск у своєму пості на соціальній платформі X.

Ні Маск, ні Starlink не відповіли на запит The Wall Street Journal про те, чи могла Росія закуповувати термінали в інших країнах і далі використовувати їх на окупованих територіях. При цьому Starlink заявила, що SpaceX деактивує станції, якщо виявляє, що ними користуються несанкціоновані або неавторизовані сторони.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков раніше цього тижня заявив, що офіційно Starlink не постачали в Росію і не використовували на території країни.

Доступ до Starlink став політичним питанням

Американський сенатор Рон Вайден раніше заявив, що SpaceX має зробити все можливе, щоб російські військові не використовували цю технологію для ведення війни в Україні.

У вересні Маск заявив, що на початку війни він відхилив прохання активувати сервіс Starlink у районі Севастополя в окупованому Криму, щоб уникнути прямої участі його SpaceX у потопленні там російських кораблів.

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Starlink старлінк

Джерело: The Wall Street Journal
Starlink, Інтернет, Кирило Буданов, Росія
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