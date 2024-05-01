Захід посилює тиск на ОАЕ через торгівлю з Росією в обхід санкцій – Reuters

Сполучені Штати, Євросоюз і Велика Британія посилюють тиск на Арабські Емірати через продовження економічної співпраці з РФ.

Компанії в ОАЕ ведуть торгівлю з Росією в обхід санкцій, які Захід запровадив проти Москви після вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомили журналісти Reuters, посилаючись на три дипломатичні джерела, що знайомі з ситуацією.

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Минулого тижня високопосадовці західних держав відвідали Емірати та попросили повідомити докладну інформацію про експорт до Росії та про реекспорт товарів подвійного призначення

– Занепокоєння Заходу спричиняє те, що компанії в ОАЕ беруть участь в експорті комп’ютерних чипів, електроніки, техніки та інших санкційних товарів до Росії, – повідомляє агентство.

У відповідь представник ОАЕ заявив, що Абу-Дабі має чіткий і надійний процес роботи з суб’єктами, які потрапили під санкції, застосований проти кількох компаній від початку війни.

Санкції США проти Росії та її партнерів

1 травня Вашингтон розширив перелік осіб і компаній РФ, а також тих, хто їй допомагає у збройній агресії проти України, на які будуть накладені санкції.

Частина суб’єктів опинилась у “чорному списку” через причетність до загибелі російського опозиціонера та політичного в’язня Олексія Навального.

Джерело : Reuters

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