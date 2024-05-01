Захід посилює тиск на ОАЕ через торгівлю з Росією в обхід санкцій – Reuters
Сполучені Штати, Євросоюз і Велика Британія посилюють тиск на Арабські Емірати через продовження економічної співпраці з РФ.
Компанії в ОАЕ ведуть торгівлю з Росією в обхід санкцій, які Захід запровадив проти Москви після вторгнення російських військ в Україну.
Про це повідомили журналісти Reuters, посилаючись на три дипломатичні джерела, що знайомі з ситуацією.
Минулого тижня високопосадовці західних держав відвідали Емірати та попросили повідомити докладну інформацію про експорт до Росії та про реекспорт товарів подвійного призначення
– Занепокоєння Заходу спричиняє те, що компанії в ОАЕ беруть участь в експорті комп’ютерних чипів, електроніки, техніки та інших санкційних товарів до Росії, – повідомляє агентство.
У відповідь представник ОАЕ заявив, що Абу-Дабі має чіткий і надійний процес роботи з суб’єктами, які потрапили під санкції, застосований проти кількох компаній від початку війни.
Санкції США проти Росії та її партнерів
1 травня Вашингтон розширив перелік осіб і компаній РФ, а також тих, хто їй допомагає у збройній агресії проти України, на які будуть накладені санкції.
Частина суб’єктів опинилась у “чорному списку” через причетність до загибелі російського опозиціонера та політичного в’язня Олексія Навального.