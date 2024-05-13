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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Попри протести: в парламенті Грузії розглянули “закон про іноагентів” за 67 секунд

Мітинг в Тбілісі
Фото: Getty Images

Комітет із юридичних питань парламенту Грузії 13 травня за 67 секунд розглянув і підтримав у третьому читанні суперечливий законопроєкт “про іноагентів”, повідомляє Эхо Кавказа.

“Закон про іноагентів” і протести в Тбілісі

Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що у депутатів правлячої партії Грузії не було зауважень, тому голосування відбулося так швидко, зазначивши, що третє читання передбачає лише редакційні поправки.

Водночас представники опозиції навіть не встигли зайти на засідання комітету.

Зараз дивляться

Завтра, 14 травня, вже під час сесії провладна партія Грузинська мрія планує розглянути і затвердити законопроєкт Про прозорість іноземного впливу в третьому читанні.

Протестувальники проти цієї законодавчої ініціативи всю ніч провели перед парламентом Грузії.

МВС Грузії вимагало звільнити територію біля парламенту. Між демонстрантами і поліцією сталися сутички.

На відео потрапило, як грузинські силовики б’ють поваленого на землю учасника акції.

За даними ЗМІ, поліція 13 травня вранці затримала 20 осіб на мітингу біля парламенту Грузії.

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Протести у Грузії перед будівлею парламенту в Тбілісі розпочалися ше 30 квітня через так званий закон про іноагентів, який вважають ідентичним із російським.

Джерело: Эхо Кавказа

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