Світ уперше з часів Карибської кризи наблизився до ядерної війни – Сунак
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив похмурий прогноз щодо загрози розв’язання ядерної війни.
За його словами, вперше з часів Карибської кризи світ наблизився до цієї страшної трагедії.
Про це він заявив під час виступу в рамках своєї передвиборчої промови в Лондоні.
— Наші союзники щодо НАТО попереджають, що якщо диктатор Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Нерозсудливість Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, – наголосив він.
Карибська криза
Гостре політичне протистояння між Сполученими Штатами та Радянським Союзом у 1962 році.
Виникло внаслідок розміщення США ракет середньої дальності Юпітер на території Туреччини, які, у разі запуску, могли досягти головних промислових центрів СРСР, включаючи й Москву.
У відповідь Кремль наказав розмістити тактичні та балістичні ракети на острові Куба, в безпосередній близькості від узбережжя США.
Криза могла призвести до ядерної війни.