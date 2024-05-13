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Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Світ уперше з часів Карибської кризи наблизився до ядерної війни – Сунак

Ріші Сунак
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив похмурий прогноз щодо загрози розв’язання ядерної війни.

За його словами, вперше з часів Карибської кризи світ наблизився до цієї страшної трагедії.

Про це він заявив під час виступу в рамках своєї передвиборчої промови в Лондоні.

Зараз дивляться

— Наші союзники щодо НАТО попереджають, що якщо диктатор Путін досягне успіху в Україні, вони можуть стати наступними. Нерозсудливість Путіна підвела нас до небезпечної ядерної ескалації ближче, ніж будь-коли з часів Карибської кризи, – наголосив він.

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Ріші Сунак

Карибська криза

Гостре політичне протистояння між Сполученими Штатами та Радянським Союзом у 1962 році.

Виникло внаслідок розміщення США ракет середньої дальності Юпітер на території Туреччини, які, у разі запуску, могли досягти головних промислових центрів СРСР, включаючи й Москву.

У відповідь Кремль наказав розмістити тактичні та балістичні ракети на острові Куба, в безпосередній близькості від узбережжя США.

Криза могла призвести до ядерної війни.

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Джерело: Independent
Війна в Україні, Ріші Сунак, Ядерна зброя
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