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Валентина Летяк, редакторка стрічки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Замах на прем’єра Словаччини Фіцо: стало відомо, чи є загроза життю після операції

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили внаслідок стрілянини, яка сталася 15 травня перед Будинком культури у Гандлова, де проходило засідання уряду.

Фіцо поранено під час стрілянини: що відомо

Віцепрем’єр-міністр Словаччини Томаш Тараба стверджує, що операція Роберта Фіцо минула добре. За його словами в інтерв’ю BBC, життю прем’єра Словаччини нічого не загрожує.

– Наскільки мені відомо, операція пройшла добре. Я думаю, що він виживе. Він отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб. Одразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію, – йдеться у заяві.

Словацький віцепрем’єр розповів, що у Роберта Фіцо стріляли з дуже близької відстані.

Зараз дивляться

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Сутай Есток заявив, що замах на Роберта Фіцо, найімовірніше, було скоєно з політичних мотивів.

Інцидент стався у місті Гандлова перед місцевим Будинком культури, де засідав уряд, коли Роберт Фіцо вийшов до народу.

Що відомо про стрілка

За даними телеканалу TA3, підозрюваний у стрілянині затриманий. ЗМІ стверджують, що стріляв 71-річний чоловік, який проживає на південному сході Словаччини.

Очевидці стверджують, що нападник прогулювався недалеко від місця, де проводив робочу зустріч Роберт Фіцо.

Коли словацький політик вийшов з будівлі, щоб поспілкуватися з жителями, стрілець швидко вихопив зброю і відкрив вогонь.

Охорона Роберта Фіцо знерухомила чоловіка, який стріляв, і відвезла його з місця події.

Віце-спікер парламенту Любош Блаха підтвердив факт інциденту під час засідання парламенту й оголосив перерву до подальших повідомлень.

Репортер щоденної газети Dennik N daily чув постріли, а потім побачив, як рятувальники несли прем’єра до машини.

Президентка Словаччини Зузана Капутова засудила напад на прем’єра, побажавши Фіцо багато сил у цей критичний момент і швидкого одужання.

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Роберт Фіцо

Джерело: AP
Словаччина, Стрілянина
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