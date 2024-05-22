Президент Румунії назвав умову передачі Україні ЗРК Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Румунія може передати Україні свої системи Patriot, проте лише якщо це не зашкодить безпеці власної країни.

Про це повідомляє Digi24.

Patriot для України – умови Румунії

За словами політика, подібне питання не повинно обговорюватися у публічній площині, а із залученням військових експертів та Вищою радою національної оборони – дорадчим органом при главі держави.

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Йоганніс підкреслив, що передача ЗРК Patriot на потреби України складне юридичне та технічне питання, не кажучи вже про те, як це позначиться на протиповітряній безпеці Румунії.

— Таким чином, якщо Румунія зрештою поступиться чимось, вона має отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено, – зазначив глава держави.

Також він зауважив, що у Бухареста немає “тимчасового горизонту”, і назвати терміни, коли саме установка Patriot буде передана Києву, зараз не може.

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