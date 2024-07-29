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Світ
Аліна Гончаренко, редакторка стрічки новин

Ердоган пригрозив, що Туреччина могла б “увійти в Ізраїль”: йому нагадали про Хусейна

Ердоган заявив, що Туреччина може ввести війська в Ізраїль
Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган посилює свою риторику проти Ізраїлю й припускає, що Туреччина може втрутитися в конфлікт на боці палестинців за допомогою військ.  

– Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг зробити це (знищити, – ред.) з Палестиною. Так само як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми можемо зробити те саме тут (в Ізраїлі, – ред.). Немає нічого, що ми не могли б зробити. Ми повинні бути дуже сильними, – сказав Ердоган. 

Він висловлювався нечітко і не давав жодних натяків на те, що він розглядає будь-які прямі військові операції у війні Ізраїлю та Гази.

Проте його слова підкреслюють зростання ворожнечі з Ізраїлем і можуть спричинити нестабільність на фінансових ринках Туреччини вже цього тижня. 

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В МЗС Ізраїлю відреагували на слова Ердогана

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відповів на висловлювання Ердогана й сказав, що президент Туреччини йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Водночас він закликав Ердогана згадати, що там було і чим це закінчилося. 

Нагадаємо, що режим Хусейна повалили в результаті військової операції в Іраку під проводом США у 2003 році, а самого Хусейна стратили. 

Відносини Туреччини та Ізраїлю  

Під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом Ердоган відкликав посла Туреччини і зупинив торгівлю з Ізраїлем, а також звинуватив ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в скоєнні геноциду.  

Туреччина також надсилає гуманітарну допомогу до Гази та сприяє медичному лікуванню постраждалих під час конфлікту, дозволяючи їм отримувати допомогу в своїй країні.

До війни Туреччина та Ізраїль працювали над налагодженням своїх відносин після десятиліття напруженості. 

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Джерело: Bloomberg
Ізраїль, війна, Палестина, Туреччина
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