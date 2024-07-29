Ердоган пригрозив, що Туреччина могла б “увійти в Ізраїль”: йому нагадали про Хусейна

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган посилює свою риторику проти Ізраїлю й припускає, що Туреччина може втрутитися в конфлікт на боці палестинців за допомогою військ.

– Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг зробити це (знищити, – ред.) з Палестиною. Так само як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми можемо зробити те саме тут (в Ізраїлі, – ред.). Немає нічого, що ми не могли б зробити. Ми повинні бути дуже сильними, – сказав Ердоган.

Він висловлювався нечітко і не давав жодних натяків на те, що він розглядає будь-які прямі військові операції у війні Ізраїлю та Гази.

Проте його слова підкреслюють зростання ворожнечі з Ізраїлем і можуть спричинити нестабільність на фінансових ринках Туреччини вже цього тижня.

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відповів на висловлювання Ердогана й сказав, що президент Туреччини йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Водночас він закликав Ердогана згадати, що там було і чим це закінчилося.

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

Нагадаємо, що режим Хусейна повалили в результаті військової операції в Іраку під проводом США у 2003 році, а самого Хусейна стратили.

Відносини Туреччини та Ізраїлю

Під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом Ердоган відкликав посла Туреччини і зупинив торгівлю з Ізраїлем, а також звинуватив ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в скоєнні геноциду.

Туреччина також надсилає гуманітарну допомогу до Гази та сприяє медичному лікуванню постраждалих під час конфлікту, дозволяючи їм отримувати допомогу в своїй країні.

До війни Туреччина та Ізраїль працювали над налагодженням своїх відносин після десятиліття напруженості.

Джерело : Bloomberg

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