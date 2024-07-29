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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Мадуро переобрали президентом Венесуели, опозиція оскаржуватиме результати

Ніколас Мадуро
Фото: Depositphotos

Чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро втретє переобрали главою держави. Опозиція заявила про фальсифікації і планує оскаржувати результати.

Президентські вибори у Венесуелі

Після підрахунку 80% бюлетенів голова Національної виборчої ради (CNE) Елвіс Аморозо (близький соратник Мадуро) заявив, що чинний президент отримав 51% голосів у порівнянні з 44% у його головного суперника Едмундо Гонсалеса.

Водночас екзитполи свідчили саме про перемогу Гонсалеса з результатом у 70% голосів.

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Опитування громадської думки, проведені напередодні виборів, також пророкували Гонсалесу перемогу. За його результатами, чверть венесуельців думають про міграцію, якщо партія Мадуро залишиться при владі.

Венесуельська опозиція звинуватила CNE у фальсифікаціях та пообіцяла оскаржити результати.

Сам Ніколас Мадуро вже виступив у президентському палаці після оголошення його перемоги, назвавши своє переобрання “тріумфом миру та стабільності”.

Реакція світу на переобрання Марудо

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що оголошені результати президентських виборів не відображають волю чи голосування народу Венесуели.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії також висловили стурбованість, закликавши опублікувати повні результати голосування.

Переобрання Марудо викликало багато сумнівів у Іспанії, Італії, лідерів Чилі, Уругваю, Гватемали, Перу, Коста-Рики та Аргентини

Водночас союзники Мадуро вже поспішили привітати його. Серед них – російський диктатор Володимир Путін, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Куби Мігель Діас-Канель, лідерка Гондурасу Сіомара Кастро та президент Болівії Луїс Арсе, а ще – речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Водночас верховний представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель закликав поважати волю венесуельців.

– Народ Венесуели проголосував за майбутнє своєї країни мирно і масово. Його волю необхідно поважати. Важливо забезпечити повну прозорість виборчого процесу, включаючи детальний підрахунок голосів і доступ до протоколів голосування на виборчих дільницях, – написав він у мережі Х.

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Джерело: ВВС
Венесуела, вибори президента, Ніколас Мадуро
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