Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Ситуація на фронті та ППО: про що говорили Сирський і Браун
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.
Про що говорили Сирський і Браун
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, український головнокомандувач обговорив з американським генералом поточну ситуацію на фронті.
– Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою, – йдеться у повідомленні.
За словами головнокомандувача ЗСУ, пріоритетами для України залишається досягнення переваги у повітрі та розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування.
Зараз дивляться
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.