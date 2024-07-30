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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ситуація на фронті та ППО: про що говорили Сирський і Браун

Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Про що говорили Сирський і Браун

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, український головнокомандувач обговорив з американським генералом поточну ситуацію на фронті.

– Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою, – йдеться у повідомленні.

За словами головнокомандувача ЗСУ, пріоритетами для України залишається досягнення переваги у повітрі та розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування.

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Генеральний штаб України, ЗСУ, Олександр Сирський, Фронт, Чарльз Браун
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