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Ілля Нежигай, редактор стрічки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ГУР підтвердило ураження двох Ту-22М3 на аеродромі Оленья

бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
Фото: Getty Images

В українській розвідці підтвердили ураження і пошкодження одразу двох стратегічних бомбардувальників Ту-22МЗ на російському аеродромі Оленья. Раніше повідомлялося лише про один літак цього типу.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Ураження Ту-22М3 на аеродромі Оленья: що кажуть у ГУР

29 липня Андрій Юсов заявив, що в ГУР не коментують, що і куди влучає, але після того як верховний головнокомандувач відзначив далекобійність бійців, напрямок удару вгадати було нескладно.

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– Так, ми підтверджуємо факт ураження. Щось потрапило кудись. Так, можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника, – сказав Андрій Юсов.

Ураження другого Ту-22М3 на аеродромі Оленья

Вже 30 липня Андрій Юсов уточнив, що внаслідок удару по аеродрому було уражено одразу два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

За його словами, атака відбулась 25 липня, але результати її стали відомі пізніше, коли їх вдалось додатково верифікувати. Один із бортів отримав пробоїни у верхній частині фюзеляжу, коли ж інший “певні пошкодження”, але які саме – не уточнюється.

На відновлення двох стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 у росіян піде, в кращому випадку, кілька місяців, сказав розвідник. Інформацію розвідка змогла підтвердити з різних джерел.

Нагадаємо, що раніше джерела Суспільного та УП у ГУР підтверджували, що під час атаки дронів 27 липня було уражено:

  • аеродром Оленья в Мурманській області (місце базування стратегічної авіації РФ);
  • аеродром Енгельс у Саратовській області (місце базування стратегічної авіації РФ);
  • аеродром Дягілєво в Рязанській області (місце базування літаків Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, поряд розташований авіаційний ремонтний завод);
  • НПЗ у Рязані.

Зокрема, 27 липня в ГУР уточнювали, що дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 було уражено під час операції поблизу Оленегорська на військовому аеродромі Оленья в місці базування стратегічної авіації російських окупантів.

Примітно, що відстань від кордону України до місця удару становить близько 1,8 тис. км.

Аеродром Оленья на карті

Аеродром Оленья на карті

Уже 28 липня у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відзначив роботу представників 9 департаменту ГУР, які забезпечують українську далекобійність.

За словами глави держави, влучність на дистанції майже 1,8 тис. км від українського кордону є дуже вагомою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 887-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Українська правда, Українська правда, Суспільне
авіація РФ, аеродром, Війна в Україні, Вибух, ГУР, Росія
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