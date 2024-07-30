ГУР підтвердило ураження двох Ту-22М3 на аеродромі Оленья

В українській розвідці підтвердили ураження і пошкодження одразу двох стратегічних бомбардувальників Ту-22МЗ на російському аеродромі Оленья. Раніше повідомлялося лише про один літак цього типу.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Ураження Ту-22М3 на аеродромі Оленья: що кажуть у ГУР

29 липня Андрій Юсов заявив, що в ГУР не коментують, що і куди влучає, але після того як верховний головнокомандувач відзначив далекобійність бійців, напрямок удару вгадати було нескладно.

Зараз дивляться

– Так, ми підтверджуємо факт ураження. Щось потрапило кудись. Так, можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника, – сказав Андрій Юсов.

Ураження другого Ту-22М3 на аеродромі Оленья

Вже 30 липня Андрій Юсов уточнив, що внаслідок удару по аеродрому було уражено одразу два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

За його словами, атака відбулась 25 липня, але результати її стали відомі пізніше, коли їх вдалось додатково верифікувати. Один із бортів отримав пробоїни у верхній частині фюзеляжу, коли ж інший “певні пошкодження”, але які саме – не уточнюється.

На відновлення двох стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 у росіян піде, в кращому випадку, кілька місяців, сказав розвідник. Інформацію розвідка змогла підтвердити з різних джерел.

Нагадаємо, що раніше джерела Суспільного та УП у ГУР підтверджували, що під час атаки дронів 27 липня було уражено:

аеродром Оленья в Мурманській області (місце базування стратегічної авіації РФ);

аеродром Енгельс у Саратовській області (місце базування стратегічної авіації РФ);

аеродром Дягілєво в Рязанській області (місце базування літаків Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, поряд розташований авіаційний ремонтний завод);

НПЗ у Рязані.

Зокрема, 27 липня в ГУР уточнювали, що дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 було уражено під час операції поблизу Оленегорська на військовому аеродромі Оленья в місці базування стратегічної авіації російських окупантів.

Примітно, що відстань від кордону України до місця удару становить близько 1,8 тис. км.

Уже 28 липня у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відзначив роботу представників 9 департаменту ГУР, які забезпечують українську далекобійність.

За словами глави держави, влучність на дистанції майже 1,8 тис. км від українського кордону є дуже вагомою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 887-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.