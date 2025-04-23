У Татарстані завод із виробництва Шахедів атакували ударні дрони

У спеціальній економічній зоні Алабуга (місто Єлабуга) в Татарстані, де росіяни виготовляють Шахеди/Герані та дрони-імітатори, пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Вибухи в Татарстані

– Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють Шахеди/Герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно і дещо місцями вдало, – зазначив Андрій Коваленко.

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За його словами, понад 6000 Шахедів/Гераней виробили в Алабузі у 2024 році і ще тисячі дронів-приманок. Цього року в Алабузі росіяни мають виготовити від 8 000 до 10 000 Шахедів/Гераней за рік і від 15000 дронів-імітаторів.

Росіяни у Telegram-каналах заявляють, що завод в Алабузі атакували українські дрони і навіть показали кадри збиття таких дронів.

Алабуга на карті

Варто зауважити, що від України до міста Єлабуга, де розташована спеціальна економічна зона Алабуга, 1700 км.

Нагадаємо, що 2 квітня 2024 року дрони атакували нафтопереробний завод у Нижньокамську та підприємство в особливій економічній зоні Алабуга. Тоді Суспільне із посиланням на джерела в ГУР повідомило, що дрони атакували завод в Єлабузі, на якому росіяни збирають Шахеди (Герань-2).

5 липня 2023 року Центр національного спротиву (ЦНС) повідомив, що на території міста Єлабуга у Татарстані розгорнули російсько-іранський проєкт з виробництва дронів-камікадзе Шахед.

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