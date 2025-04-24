Індія та Пакистан на межі війни: призупинено видачу віз і закрито кордон

Індія та Пакистан перебувають на межі військового протистояння: Ісламабад закрив повітряний простір для індійських літаків і попередив, що будь-яка спроба Делі втрутитися у постачання води згідно з багаторічною угодою буде розцінена як акт війни.

Вбивство туристів у Кашмірі

Цей крок став частиною низки взаємних жорстких дій після того, як ісламські бойовики вбили туристів з Індії в спірному регіоні Кашмір. У відповідь Індія наказала своїм громадянам повернутися з Пакистану, а Ісламабад вислав кількох індійських дипломатів.

Загострення відносин сталося після нападу у вівторок, коли було вбито 25 туристів з Індії та одного громадянина Непалу. Це найкривавіший напад на цивільних у регіоні за останні роки. Індія звинуватила Пакистан у підтримці “прикордонного тероризму”, що Ісламабад категорично заперечує.

Зараз дивляться

Офіс прем’єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа оголосив радників з питань оборони, флоту та авіації Індії в Ісламабаді персонами нон ґрата. Їм наказано негайно залишити країну. В офіційній заяві зазначено, що всі видані індійцям візи будуть анульовані.

– Будь-яка загроза суверенітету Пакистану та безпеці його громадян отримає рішучу відповідь у всіх сферах, – додали в заяві.

Закриття кордонів та повітряного простору

Пакистан також оголосив про закриття кордонів, припинення торгівлі та закриття повітряного простору для індійських літаків та авіакомпаній.

– Індія вжила безвідповідальних кроків і висунула звинувачення, – заявив міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар.

Дар попередив, що “будь-які військові дії з боку Індії викличуть дзеркальну відповідь” Пакистану. Він нагадав події лютого 2019 року, коли після теракту в Кашмірі дві країни були на межі війни.

Призупинення Індуської водної угоди

Найжорсткіша риторика пролунала після рішення Індії призупинити дію Індуської водної угоди – одного з найстабільніших у світі договорів про розподіл води, який є критичним для сільського господарства Пакистану.

– Будь-яка спроба припинити або змінити потік води, що належить Пакистану згідно з Індуською водною угодою, буде розцінена як акт війни та зустріне повну відповідь у всьому спектрі національних сил, – йдеться в заяві Ісламабаду.

Індія призупинила дію угоди в середу, звинувативши Пакистан у підтримці “прикордонного тероризму” та понизивши рівень дипломатичних відносин із сусідом. Пакистан відкидає свою причетність до нападу.

Призупинення дії Шимльської угоди

У відповідь Пакистан призупинив дію Шимльської угоди 1972 року, яка впродовж десятиліть була основою мирного діалогу між країнами. Цю угоду підписали прем’єр-міністри Індіра Ґанді та Зульфікаром Алі Бхутто після війни 1971 року, що призвела до створення Бангладешу.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв переслідувати винних у нападі “до кінця світу”. У туристичному районі Пахалгам було вбито 26 осіб, що стало наймасовішим убивством цивільних осіб у спірній території з мусульманською більшістю з 2000 року.

– Я звертаюся до всього світу: Індія ідентифікує, вистежить і покарає кожного терориста та його покровителя, – сказав Моді в своїй першій промові після нападу.

Закриття сухопутного кордону

У середу ввечері головного дипломата Пакистану в Делі, Саада Ахмада Варраїча, викликало Міністерство закордонних справ Індії, щоб передати йому офіційний протест. Індія також закрила важливий сухопутний кордон з Пакистаном і скасувала безвізову програму для громадян Пакистану.

Поліція Кашміру оприлюднила імена трьох підозрюваних бойовиків, яких вважають причетними до нападу, і оголосила винагороду за інформацію про них. За даними повідомлень, двоє з них є громадянами Пакистану.

Моді скликав на четвер нараду з опозиційними партіями для обговорення реакції уряду на напад.

Кашмір залишається поділеним між Індією та Пакистаном з 1947 року. Обидві країни претендують на всю територію, проте контролюють лише її частини.

Індуська водна угода, укладена за посередництва Світового банку, розділяє річку Інд та її притоки між сусідніми державами й регулює розподіл води.

Вона не припиняла дію навіть під час війни між країнами. Зараз Індія призупинила угоду, повідомив заступник міністра закордонних справ Вікрам Місрі.

Дипломатичні відносини між двома країнами залишалися напруженими ще до останніх кроків, зокрема після того, як Пакистан вислав індійського посла та відмовився призначити свого верховного комісара до Делі після того, як Індія скасувала автономний статус Кашміру у 2019 році.

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