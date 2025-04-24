Британія може відмовитися від миротворчої місії в Україні, але допоможе ЗСУ – The Times

Велика Британія може відмовитися від планів відправити миротворчий контингент в Україну. Проте воїни ЗСУ не залишаться без допомоги.

Чому Британія може відмовитися відправити миротворців в Україну

Як пише The Times, ймовірно, Велика Британія відмовиться від планів відправити тисячі військових в Україну через високі ризики, особливо на тлі можливості розширення конфлікту в разі зриву перемир’я України з Росією.

За інформацією видання, Захід змінює підхід до військової допомоги Україні, прагнучи до того, щоб Росія змінила свої червоні лінії для досягнення мирної угоди.

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Згідно зі змінами, Британія може зосередити увагу в зобов’язаннях щодо безпеки України на відновленні та переозброєнні української армії, щоб покращити захист з повітря та моря.

У виданні стверджують, що Велика Британія і Франція можуть відправити військових інструкторів на Захід України як форму підтримки. Попри те, що інструктори не розміщуватимуться біля фронту як стримувальна сила, вони зосередяться на відновленні та переозброєнні ЗСУ.

Повідомляється, що нібито цих інструкторів забезпечать авіацією, яка захищатиме небо України та забезпечуватиме повітряне прикриття західних військ на землі.

Згідно з найімовірнішими планами, які ще обговорюються, Туреччина відіграватиме певну роль у морі.

За інформацією видання, Велика Британія та Європа надалі надаватимуть військову допомогу, тому Україна матиме сильну позицію, якщо Росія порушить умови будь-якої угоди.

Проте ці плани не є остаточними, адже у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що поки не готові відмовитися від планів відправити миротворчі сили до України.

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