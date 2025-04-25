Це можливо: Трамп – про зустріч із Зеленським після похорону Папи Римського

Президент США Дональд Трамп прибуде до Риму 26 квітня для участі у прощанні з Папою Франциском.

Він може провести окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, главою Франції Еммануелем Макроном та прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica з посиланням на джерела.

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Зустріч Трампа, Зеленського, Макрона та Стармера у Римі

Під час спілкування із журналістами президент США допустив, що може зустрітися в Римі з президентом України.

— Це можливо, — заявив глава Білого дому.

Видання зазначає, що переговори Трампа із Зеленським, Макроном і Стармером можуть відбутися одразу після церемонії прощання з Папою Римським.

Також обговорюється можливість окремих зустрічей президента США з італійським президентом Серджо Матареллою та прем’єркою Джорджією Мелоні.

Саміт у форматі Квінт – під питанням

За даними журналістів, Україна запропонувала провести в Римі саміт за участі лідерів США, Італії, Франції, Великої Британії та, ймовірно, Німеччини.

Зустріч може бути організована у форматі Квінт (п’ятірка), проте офіційного підтвердження з боку Києва поки немає.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, за повідомленнями ЗМІ, також планує провести у Римі низку двосторонніх зустрічей.

Водночас італійська сторона ставиться скептично до ідеї проведення саміту через складну логістику та день поховання Папи.

В Офісі президента України поки не коментували можливість такого саміту. Прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив лише, що подальший графік Володимира Зеленського залежить від розвитку ситуації.

Раніше повідомлялося, що Зеленський разом із дружиною Оленою планують відвідати церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді також візьмуть участь у церемонії поховання.

Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він очолював Святий престол з 2013 року.

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