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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський поїде до Риму на прощання із Папою Франциском

Папа Франциск і Зеленський
Фото: Офіс президента

Планується візит президента України Володимира Зеленського разом із дружиною Оленою на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Візит Зеленського до Риму на прощання з понтифіком

– Планується візит президента разом з першою леді, – сказав радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Поховання Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

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Відомо, що президент США Дональд Трамп разом із дружиною відвідає церемонію поховання Папи Римського Франциска. Незадовго до своєї смерті Папа Франциск в неділю вранці мав коротку зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Нагадаємо, що голова Католицької церкви Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він очолював Святий престол з 2013 року. У Ватикані заявили, що Папа Франциск пішов із життя у віці 88 років через інсульт, який ввів його в кому і призвів до незворотної серцевої недостатності.

Відомо, що після поховання Папи Римського Франциска колегія кардиналів готується зібратися у Ватикані на конклав, який визначить нового Папу Римського. Вже є понад десяток претендентів, серед головних:

  • Луїс Антоніо Тагле;
  • П’єтро Паролін;
  • Пітер Кодво Аппіах Тарксон;
  • Петер Ерде;
  • Анджело Скола;
  • Микола Бичок;
  • Маттео Марія Дзуппі;
  • П’єр Баттіста Піццабалла;
  • Жан-Марк Авелін;
  • Жозе Толентіно де Мендонса;
  • Маріо Грек;
  • Роберт Сара;
  • Андерс Арбореліус;
  • Чарльз Маунг Бо;
  • Малколм Ранджіт;
  • Фрідолін Амбонго Бесунгу;
  • Віллем Якобус Ейк.
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Джерело: Інтерфакс-Україна, Суспільне
Ватикан, Володимир Зеленський, Папа Римський, Франциск
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