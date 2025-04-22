Зеленський поїде до Риму на прощання із Папою Франциском

Планується візит президента України Володимира Зеленського разом із дружиною Оленою на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Візит Зеленського до Риму на прощання з понтифіком

– Планується візит президента разом з першою леді, – сказав радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Поховання Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

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Відомо, що президент США Дональд Трамп разом із дружиною відвідає церемонію поховання Папи Римського Франциска. Незадовго до своєї смерті Папа Франциск в неділю вранці мав коротку зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Нагадаємо, що голова Католицької церкви Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він очолював Святий престол з 2013 року. У Ватикані заявили, що Папа Франциск пішов із життя у віці 88 років через інсульт, який ввів його в кому і призвів до незворотної серцевої недостатності.

Відомо, що після поховання Папи Римського Франциска колегія кардиналів готується зібратися у Ватикані на конклав, який визначить нового Папу Римського. Вже є понад десяток претендентів, серед головних:

Луїс Антоніо Тагле;

П’єтро Паролін;

Пітер Кодво Аппіах Тарксон;

Петер Ерде;

Анджело Скола;

Микола Бичок;

Маттео Марія Дзуппі;

П’єр Баттіста Піццабалла;

Жан-Марк Авелін;

Жозе Толентіно де Мендонса;

Маріо Грек;

Роберт Сара;

Андерс Арбореліус;

Чарльз Маунг Бо;

Малколм Ранджіт;

Фрідолін Амбонго Бесунгу;

Віллем Якобус Ейк.

Раніше Факти ICTV розповідали основні факти з життя Папи Римського Франциска.

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