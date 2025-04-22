Зеленський поїде до Риму на прощання із Папою Франциском
Планується візит президента України Володимира Зеленського разом із дружиною Оленою на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
Візит Зеленського до Риму на прощання з понтифіком
– Планується візит президента разом з першою леді, – сказав радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Поховання Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.
Відомо, що президент США Дональд Трамп разом із дружиною відвідає церемонію поховання Папи Римського Франциска. Незадовго до своєї смерті Папа Франциск в неділю вранці мав коротку зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Нагадаємо, що голова Католицької церкви Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він очолював Святий престол з 2013 року. У Ватикані заявили, що Папа Франциск пішов із життя у віці 88 років через інсульт, який ввів його в кому і призвів до незворотної серцевої недостатності.
Відомо, що після поховання Папи Римського Франциска колегія кардиналів готується зібратися у Ватикані на конклав, який визначить нового Папу Римського. Вже є понад десяток претендентів, серед головних:
- Луїс Антоніо Тагле;
- П’єтро Паролін;
- Пітер Кодво Аппіах Тарксон;
- Петер Ерде;
- Анджело Скола;
- Микола Бичок;
- Маттео Марія Дзуппі;
- П’єр Баттіста Піццабалла;
- Жан-Марк Авелін;
- Жозе Толентіно де Мендонса;
- Маріо Грек;
- Роберт Сара;
- Андерс Арбореліус;
- Чарльз Маунг Бо;
- Малколм Ранджіт;
- Фрідолін Амбонго Бесунгу;
- Віллем Якобус Ейк.
Раніше Факти ICTV розповідали основні факти з життя Папи Римського Франциска.