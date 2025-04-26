Мій вибір щодо нового Папи буде на добро церкви і українців – єпископ Микола Бичок

Єпископ УГКЦ в Австралії та Новій Зеландії – кардинал Микола Бичок, якого називали одним із претендентів на посаду глави Католицької церкви, сказав, що для нього буде на першому місці під час конлаву з виборів наступного Папи Римського – його паства чи Україна.

Єпископ Микола Бичок про вибори нового Папи та Україну

– На першому місці буде добро Вселенської церкви, та водночас нашої церкви в Україні й, зокрема, наших людей. Тому що будь-який монах чи священник, єписком, кардинал чи навіть Папа служить передусім Богу і своїм людям, – сказав він у коментарі Суспільному.

Кардинал, який сам родом із Тернополя, запевнив, що робитиме все, щоб його вибір був на добро наших людей, які переживають жахи війни, рани від якої ми ще не можемо повністю оцінити.

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– І нам потрібна допомога у цей турбулентний час, я би сказав, де справді є якась невизначеність і безнадія. 2025-й Папа Франциск проголосив роком надії. І зараз у Римі багато людей не тільки тому, що Папа помер – багато паломників з усього світу прибувають, щоб набратися цієї надії, щоб не втратити її… А я вважаю, що зараз українці є людьми надії, Україна є великим прикладом для цілого світу, – пояснив єпископ Микола Бичок.

За його словами, без надії неможливо перетерпіти все, що відбувається в Україні кожного дня і ночі, без надії неможливо жити.

Раніше ЗМІ давали список кардиналів, які можуть стати наступним Папою Римським. Серед них – 45-річний український єпископ Микола Бичок, що нині служить в Австралії.

Фото: Микола Бичок

Джерело : Суспільне

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