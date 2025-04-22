Хто буде наступним Папою Римським: букмекери назвали двох фаворитів

Невдовзі після того як Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска, у ЗМІ почали ширитися припущення про те, хто з кардиналів, найімовірніше, стане його наступником.

На місце лідера католицької церкви претендує кілька високопоставлених церковних чиновників, але букмекери вже виділили двох кардиналів-фаворитів.

Факти ICTV розповідають, хто стане наступним Папою Римським, згідно з прогнозом букмекерів.

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Хто буде наступним Папою Римським: прогноз букмекерів

Згідно з прогнозом букмекерів, найвищі шанси мають двоє кардиналів – італієць П’єтро Паролін та філіппінець Луїс Антоніо Тагле.

Шанси Пароліна стати наступним понтифіком оцінюють у 37%. Ймовірність для Тагле посісти Святий Престол складає – 32.8%.

Шанси двох інших кардиналів перевищують 5%, але вони суттєво відстають від Пароліна й Тагле. Так, на думку букмекерів, ймовірність того, що угорець Петер Ерде стане понтифіком, становить 7.2%, а ганський кардинал Петер Турксон – 5.9%.

Зазначимо, що конклав кардиналів, на якому оберуть нового Папу Римського, відбудеться між 15 і 20 днем після смерті Папи Франциска. Це станеться орієнтовно 6-10 травня.

Раніше ЗМІ наводили великий список кардиналів, які можуть стати наступним Папою Римським. Факти ICTV розповідали детально, що відомо про Пароліна та Тагле, а також інших ймовірних кандидатів на лідера католицької церкви.

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