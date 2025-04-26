Зеленський прибув до Риму на похорон Папи Франциска

Президент України Володимир Зеленський вранці 26 квітня прибув до Риму, де сьогодні відбудеться церемонія прощання та поховання Папи Римського Франциска.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров у коментарі Суспільному.

Похорон Папи Франциса: Зеленський прибув до Риму

– Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, – сказав він.

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Відомо, що президент США Дональд Трамп разом із дружиною також відвідають церемонію поховання Папи Римського Франциска.

Напередоні Трамп допустив, що після похорону Папи Франциска може провести окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, главою Франції Еммануелем Макроном і прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

Крім того, за даними ЗМІ, у Римі може відбутися саміт за участі лідерів США, Італії, Франції, Великої Британії та, ймовірно, Німеччини. Проте офіційного підтвердження з боку Києва поки що немає.

Глава Католицької церкви Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Понтифік пішов із життя у віці 88 років через інсульт, який ввів його в кому і призвів до незворотної серцевої недостатності.

Папу Франциска поховають у базиліці Санта Марія Маджоре, де він традиційно молився.

Джерело : Суспільне

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