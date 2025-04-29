На виборах у Канаді перемагає керівна партія: прем’єр Карні виступив із першою заявою

У Канаді відбулися дострокові парламентські вибори. Перемогла ліберальна партія на чолі з прем’єр-міністром Марком Карні.

Про це пише CBC News і BBC.

У Канаді на виборах перемогла ліберальна партія

За даними The Guardian, ліберальна партія Канади отримала 168 місць у парламенті, але для формування більшості потрібно 172. Тому, ймовірно, Карні створюватиме уряд меншості.

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Консервативна партія, яку очолює П’єр Пуальєвр, отримала 144 місця і залишиться в опозиції.

П’єр Пуальєвр визнав поразку, але заявив, що його партія не здається і боротиметься за краще майбутнє для Канади. Він теж згадав тиск з боку США і пообіцяв ставити інтереси Канади на перше місце.

Промова прем’єра Канади після перемоги його партії

Під час виступу Марк Карні пообіцяв, що його партія працюватиме з усіма силами парламенту. Він також нагадав про загрози з боку США, зокрема заяви Дональда Трампа про 51-й штат Америки.

– Як я попереджав місяцями, Америка хоче нашої землі, наших ресурсів, нашої води, нашої країни. Це не порожні погрози. Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами. Цього ніколи, ніколи не станеться, – сказав прем’єр-міністр Канади.

Карні заявив, що відносини з США, побудовані на поглибленні інтеграції, завершились. Система світової торгівлі, заснована на США, яка допомагала забезпечити процвітання Канади з часів Другої світової, більше не працює.

Як пише Reuters, прем’єр назвав це “трагедією”, однак визнав, що це нова реальність. За його словами, найближчі місяці будуть складними та потребуватимуть жертв.

Як повідомляє CBC, перемога лібералів може забезпечити їм четвертий поспіль термін при владі, це стало несподіваним результатом, адже раніше соцопитування показували перевагу консерваторів.

Востаннє ліберальна партія керувала країною чотири терміни поспіль у 1993-2006 роках, а до того – у 1960-70-х.

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