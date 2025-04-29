На выборах в Канаде побеждает правящая партия: премьер Карни выступил с первым заявлением

В Канаде прошли досрочные парламентские выборы. Победила либеральная партия во главе с премьер-министром Марком Карни.

Об этом пишет CBC News и BBC.

В Канаде на выборах победила либеральная партия

По данным The Guardian, либеральная партия Канады получила 168 мест в парламенте, но для формирования большинства нужно 172. Поэтому, вероятно, Карни будет создавать правительство меньшинства.

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Консервативная партия, которую возглавляет Пьер Пуалевр, получила 144 места и останется в оппозиции.

Пьер Пуалевр признал поражение, но заявил, что его партия не сдается и будет бороться за лучшее будущее для Канады. Он тоже упомянул давление со стороны США и пообещал ставить интересы Канады на первое место.

Речь премьера Канады после победы его партии

Во время выступления Марк Карни пообещал, что его партия будет работать со всеми силами парламента. Он также напомнил об угрозах со стороны США, в частности заявления Дональда Трампа о 51-м штате Америки.

— Как я предупреждал месяцами, Америка хочет нашей земли, наших ресурсов, нашей воды, нашей страны. Это не пустые угрозы. Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда, никогда не произойдет, — сказал премьер-министр Канады.

Карни заявил, что отношения с США, построенные на углублении интеграции, завершились. Система мировой торговли, основанная на США, которая помогала обеспечить процветание Канады со времен Второй мировой, больше не работает.

Как пишет Reuters, премьер назвал это “трагедией”, однако признал, что это новая реальность. По его словам, ближайшие месяцы будут сложными и потребуют жертв.

Как сообщает CBC, победа либералов может обеспечить им четвертый подряд срок у власти, это стало неожиданным результатом, ведь ранее соцопросы показывали преимущество консерваторов.

Последний раз либеральная партия руководила страной четыре срока подряд в 1993-2006 годах, а до того — в 1960-70-х.

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