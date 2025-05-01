500% мита: сенатор Грем пригрозив РФ “розгромом економіки” за відмову від миру

У США набирає обертів новий законопроєкт, який передбачає жорсткі економічні заходи проти Росії у разі, якщо президент Володимир Путін не погодиться на реальні мирні переговори з Україною.

Як повідомляє Bloomberg, ініціативу підтримують 72 сенатори, що свідчить про широку двопартійну підтримку.

США готують санкції проти РФ

– Мета — допомогти президенту, – заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем 30 квітня, коли США та Україна уклали угоду про доступ до українських природних ресурсів.

За словами Грема, ця домовленість посилила впевненість Києва на тлі занепокоєння щодо можливого перегляду позиції Вашингтона в разі повернення Трампа до влади.

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У разі неприйняття Москвою умов переговорів, законопроєкт передбачає запровадження тарифів у розмірі 500% на імпорт із країн, що купують російську нафту, газ або уран.

Також громадянам США буде заборонено купувати російські облігації.

– Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп — найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія, — наголосив Грем.

Він також попередив Кремль, що Путін “зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом”, назвавши законопроєкт “інструментом в арсеналі” майбутнього президента.

– Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій, — сказав він.

Сенатор також підтвердив, що має достатню підтримку серед членів Палати представників для просування законопроєкту нижньою палатою Конгресу.

У підсумку, за словами Грема, Путіну доведеться обирати між переговорами з Трампом або “розгромом російської економіки”.

Нагадаємо, що ще на початку квітня сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Річард Блюменталь (Демократична партія) представили ініціативу, яка передбачає жорсткі санкції проти Росії у разі її відмови від довгострокового миру з Україною.

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