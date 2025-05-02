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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Чилі оголосили про загрозу цунамі та евакуацію після землетрусу

Евакуація та загроза цунамі: Чилі зіткнулася наслідками сильного землетрусу
Фото: Getty Images

Чилі оголосило попередження про цунамі і закликало людей евакуюватися з прибережних районів на півдні країни після сильного землетрусу поблизу території країни.

Попередження стосується віддаленого регіону Магальянес на південному краю країни і частини чилійської антарктичної території.

Загроза цунамі у Чилі

За даними Геологічної служби США, у п’ятницю за 219 км від узбережжя міста Ушуайя в сусідній Аргентині стався землетрус магнітудою 7,4 бали.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, землетрус також відчувався в Ушуайї, а в регіоні були зафіксовані підземні поштовхи.

Президент Чилі Габріель Боріч написав у своєму пості в соцмережі X:

– Ми закликаємо до евакуації узбережжя в усьому регіоні Магаланес, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що всі державні ресурси будуть задіяні для ліквідації наслідків стихії.

За даними чилійського агентства з надзвичайних ситуацій (Senapred), понад 1 700 осіб були евакуйовані на більш високі місця в малонаселеному регіоні Магаланес, в тому числі 1 тис. з міста Пуерто-Вільямс і 500 з міста Пуерто-Наталес.

Близько 32 осіб також пройшли процедуру евакуації на чилійських антарктичних дослідницьких базах, додали в Senapred.

Агентство порадило жителям “діяти спокійно і дотримуватися інструкцій влади і груп реагування”.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це запобіжний захід, а жителів просять евакуюватися в безпечні райони, які знаходяться на висоті 30 м над рівнем моря.

Землетрус, який передував попередженню про цунамі, стався в протоці Дрейка між мисом Горн і Антарктидою на глибині 10 км, повідомляє Геологічна служба США.

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Джерело: BBC
Аргентина, Землетрус, Цунамі, Чилі
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