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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Кібератаки, фейки і саботаж: Польща заявила про втручання РФ у вибори

З якими країнами межує Польща
Фото: Pixabay

У Польщі фіксують спроби втручання Росії у президентські вибори.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський на конференції з питань оборони, пише Reuters.

Польща звинуватила РФ у втручанні в президентські вибори

У Польщі вважають, що через активну підтримку України країна стала головною ціллю для російських кібератак, дезінформації та спроб саботажу.

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У Варшаві посилили заходи безпеки, особливо після того, як у Румунії скасували президентські вибори в грудні через підозри про втручання з боку Росії.

– Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії… Це робиться… (шляхом – Ред.) поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру, щоб паралізувати нормальне функціонування держави, – сказав міністр.

Під прицілом опинилися водоканали, теплоелектростанції, енергопостачання та державні установи. Гавковський зазначив, що рівень загроз з боку Росії значно зріс – удвічі вищий, ніж торік.

– Сьогодні в Польщі щохвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів, спрямованих проти критичної інфраструктури, – додав міністр.

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Джерело: Reuters
вибори президента, Польща, Росія
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