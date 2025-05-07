Де розташовані Індія та Пакистан на карті світу та що відомо про країни

Конфлікт між Індією та Пакистаном посилюється. Напередодні індійські збройні сили розпочали операцію під назвою Сіндур, атакувавши низку цілей на пакистанській території.

Де саме розташовані Пакистан та Індія на карті та що відомо про ці країни — читайте на Фактах ICTV.

Де розташовані Індія та Пакистан на карті світу

Загострення конфлікту сталося після нападу на туристів з Індії та одного громадянина Непалу в спірному регіоні Кашмір.

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Де розташована Індія на карті світу

Республіка Індія — країна, що розташована у Південній Азії. Загальна площа — 3 287 263 км². Вона є сьомою за площею країною світу.

На суходіл припадає 2 973 193 км², а на водну поверхню — 314 070 км².

Індія з усіх сторін оточена водами: з півдня — Індійським океаном, з південного заходу — Аравійським морем, а з південного сходу — Бенгальською затокою.

На заході вона має сухопутний кордон із Пакистаном, на півночі — з Китаєм, Непалом і Бутаном, а на сході — з Бангладеш і М’янмою.

Поблизу, в Індійському океані, розташовані Шрі-Ланка та Мальдіви. Також Андаманські та Нікобарські острови, що належать Індії, межують по морю з Таїландом та Індонезією.

Де розташований Пакистан на карті світу

Пакистан (Ісламська Республіка Пакистан) — країна на півдні Азії, що простягнулася від Гімалаїв до Аравійського моря.

Країна займає площу 803 940 км² (вважається дев’ятою за величиною країною в Азії), а разом зі спірною територією Азад Кашмір і північними районамии Кашміру охоплює 880 254 км².

Пакистан на заході межує з Іраном, на північному заході — з Афганістаном, на північному сході — з КНР, а на сході — з Індією.

Де розташований Кашмір на карті світу

Кашмір є спірною територією, розподіл якої не закріплений офіційними міжнародними угодами. Регіон продовжує бути джерелом напруженості та конфліктів, переважно між Індією та Пакистаном, а також між Індією та Китаєм.

Географічно Кашмір межує на півночі з Афганістаном, на сході — з китайськими автономними регіонами Сіньцзян і Тибет, на півдні — з індійськими штатами Пенджаб і Хімачал-Прадеш, а на заході — з територіями, контрольованими Пакистаном.

Сьогодні регіон фактично поділений на кілька частин:

індійські території Джамму та Кашмір разом із Ладакхом, що охоплюють площу 101 387 км² і мають населення близько 10,1 млн осіб;

підконтрольну Пакистану зону Азад Кашмір з площею 85 846 км² і населенням близько 1,3 млн;

ділянку площею 37 555 км², яка під контролем Китайської Народної Республіки й має незначну чисельність населення.

Загалом територія Кашміру займає 222 236 км².

Відносини між двома країнами, Пакистаном та Індією, наразі залишаються напруженими.

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