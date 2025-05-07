Конклав для обрання нового Папи Римського збереться 7 травня

Римо-католицькі кардинали зберуться 7 травня на таємний конклав для обрання нового Папи Римського. Дату засідання конклаву визначили під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані після похорону Папи Франциска в суботу.

Підготовка до конклаву для обрання нового Папи

2 травня пожежні Ватикану встановили на даху Сикстинської капели XV століття символічну вузьку димову трубу. Через цю трубу за кольором диму світ дізнається, чи було обрано нового Папу Римського, лідера католицької церкви. Труба буде добре видна з площі Святого Петра, де, як очікується, зберуться тисячі людей. Для вибору Понтифіка потрібна більшість у дві третини голосів.

5 травня 2025 року, в понеділок вранці, в залі синодальних засідань у Ватикані відбулося десяте загальне зібрання кардиналів, присвячене підготовці до вибору нового Наступника святого Петра. Як повідомив Маттео Бруні на брифінгу для журналістів, у засіданні взяли участь 179 кардиналів, серед яких 132 мають право голосувати на конклаві. Зазначено також, що всі кардинали, які братимуть участь у виборах нового Папи, вже прибули до Риму.

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Наразі триває підготовка до конклаву. Раніше декан Колегії кардиналів повідомив, що кардинал-камерленг провів жеребкування кімнат для кардиналів. Всі вони мали проживати у Домі святої Марти включно зі старою частиною комплексу. Заселення кардиналів розпочалося 6 травня пополудні.

Маттео Бруні також зазначив, що завершено підготовку Сикстинської каплиці, а також Дому святої Марти та старого Дому святої Марти. Журналісти не матимуть доступу до Сикстинської каплиці, яка вже охороняється. Пресслужба опублікує фотографії готового до Конклаву приміщення.

Кардинали можуть за бажанням дістатися до каплиці пішки, але тільки за визначеним захищеним маршрутом. Периметр пересування кардиналів буде опечатаний. Їм рекомендується залишати мобільні пристрої в своїх кімнатах, оскільки як у Домі святої Марти, так і в Сикстинській каплиці зв’язок буде відсутній. Всі кардинали отримали буклети з офіційними біографіями кардиналів, які доступні на сайті Святого Престолу.

Як відбуватиметься обрання нового Понтифіка

У середу, 7 травня, вранці кардинали відслужать Святу Месу pro eligendo Romano Pontifice (за вибір Римського Первосвященника) у базиліці Святого Петра у Ватикані. Вдень відбудеться вхід до Сикстинської каплиці для голосування.

Попередні два конклави, що відбулися у 2005 та 2013 роках, тривали лише два дні.

Для обрання нового Папи Римського потрібна більшість – дві третини голосів конклаву. Якщо консенсусу не досягнуть, додаткові раунди голосування триватимуть, допоки не з’явиться кандидат з необхідною підтримкою.

Якщо під час раунду голосування консенсусу немає, бюлетені спалюють. Чорний дим, який з’являється з труби Сикстинської капели, сигналізує, що конклав триває. Коли з’являється білий дим, новий Папа обраний.

Нагадаємо, що 21 квітня, у Великодній понеділок, помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років.

Джерело: VaticanNews

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