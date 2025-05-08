Угорщина не проти 17-го пакету санкцій проти РФ: ЄС готується швидко затвердити обмеження

Угорщина не заперечує проти ухвалення 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Нові обмеження можуть офіційно затвердити вже в травні 2025 року.

Про це стало відомо з анонімних джерел серед дипломатів ЄС у Брюсселі, які поділилися інформацією з кореспондентом Європейської правди.

Угорщина не блокуватиме 17-й пакет санкцій проти РФ

За словами дипломатів, відсутність заперечень з боку Угорщини дасть змогу швидко затвердити новий пакет санкцій проти РФ у травні поточного року.

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– На засіданні Coreper (комітет постійних представників ЄС – Ред.) 6 травня Єврокомісія представила проект 17-го пакету санкцій проти Росії. Дискусія була досить сприятливою. Здається, Угорщина не заперечує щодо ухвалення цього пакету, – розповів дипломат однієї з ключових країн ЄС.

Зазначається, що Угорщина не виступає проти, оскільки нові обмеження здебільшого стосуються юридичних осіб, що не є для них проблемою.

– На жаль, сьогоднішня позиція Угорщини не свідчить про те, що вони так само вчинять і щодо продовження санкцій у липні – це буде вже зовсім інша історія, – вважає один із дипломатів.

Наразі всі країни Євросоюзу уважно вивчають нові обмеження, але очікується, що ухвалення буде досить швидким, оскільки 17-й пакет санкцій має консенсусний вигляд і не містить спірних пунктів.

На запитання, чи можуть анонсувати 17-й пакет санкцій під час візиту міністрів закордонних справ ЄС до Львова 9 травня, дипломат сказав, що висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас може згадає про його підготовку, але остаточне ухвалення очікується 20 травня на офіційному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

– Вчора була лише перша презентація пакета Єврокомісією. І його обговорення вже заплановано на засіданні Coreper 14 травня, – додав дипломат.

Джерело : Європейська правда

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