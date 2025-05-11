США оголосили про досягнення торговельної угоди з Китаєм

Після серії дипломатичних переговорів у швейцарській Женеві США оголосили про укладення торговельної угоди з Китаєм.

Про це повідомив Білий дім, посилаючись на заяви міністра фінансів США Скотта Бессента та торгового представника США, посла Джемісона Ґрієра.

Угода США та Китаю: що відомо

Згідно з інформацією, переговори між американською та китайською сторонами стали серйозним кроком уперед у врегулюванні двосторонніх економічних суперечностей.

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Як зазначають посадовці з США, угода спрямована на подолання масштабного торговельного дефіциту, з яким країна зіштовхується останні роки.

За словами Скотта Бессента, перемовини у Женеві, які проходили за підтримки швейцарського уряду, мали конструктивний характер. У зустрічах брали участь віцепрем’єр, двоє заступників міністрів США, сам Бессент і торговий представник Джемісон Ґрієр.

– Угода, яку ми досягли з нашими китайськими партнерами, стане серйозною підмогою у боротьбі з цією кризовою ситуацією всередині країни, – підкреслив Ґрієр.

Трамп прокоментує угоду 12 травня

Президент США Дональд Трамп, як підтверджують джерела, був заздалегідь ознайомлений із перебігом переговорного процесу. Повноцінний брифінг для глави держави запланований на понеділок, 12 травня.

Посол Ґрієр також зауважив, що досягнути домовленостей вдалося у доволі короткі терміни, що свідчить про те, що розбіжності були не такими великими.

Він нагадав, що самі перемовини стали можливими після того, як президент Трамп оголосив про запровадження національного надзвичайного стану у зв’язку з торговельним дефіцитом у розмірі $1,2 трлн та ввів мита на імпорт з Китаю.

Очікується, що вже найближчим часом будуть оприлюднені додаткові деталі щодо умов нової угоди між США та КНР.

Нагадаємо, переговорний процес між двома державами розпочався 11 травня. У перший день перемовин Трамп заявив про суттєвий прогрес у двосторонніх відносинах із Пекіном.

Як повідомлялося, сукупна ставка американських мит на китайські товари, запроваджених за ініціативи Дональда Трампа, досягла 145%.

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