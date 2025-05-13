Ілон Маск запускає Starlink у Саудівській Аравії – Bloomberg

Мільярдер Ілон Маск заявив, що Саудівська Аравія дозволить використовувати сервіс Starlink його компанії SpaceX для авіації та морських перевезень.

Це відбулося на тлі підписання королівством інвестиційних угод на близько $600 млрд під час візиту президента Дональда Трампа до Саудівської Аравії, пише Bloomberg.

Саудівська Аравія дозволила Маску використовувати Starlink

Маск оголосив про це під час саміту в Ер-Ріяді, який відвідали десятки американських керівників, зокрема інші лідери великої технологічної індустрії, включаючи генерального директора OpenAI Сема Альтмана та главу Amazon Енді Джессі.

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Він також повідомив, що під час зустрічей у вівторок продемонстрував президенту Трампу і наслідному принцу Мохаммеду бін Салману, як його роботи Optimus від Tesla виконують “танець Трампа”.

Ілон Маск представив послуги з усієї своєї бізнес-імперії, зокрема роботаксі та тестові тунелі Boring Company, як частину бачення покращення життя в Саудівській Аравії.

Найбагатша людина у світі наразі виступає радником президента та контролює процес скорочення державних витрат.

Starlink – це ініціатива SpaceX із забезпечення інтернету з космосу, яка складається з тисяч супутників на відносно низькій орбіті навколо Землі. Разом ці супутники забезпечують широкосмугове покриття інтернетом на поверхні планети.

У яких країнах регіону працює Starlink

Цього місяця Демократична Республіка Конго дозволила Starlink працювати на своїй території. Компанія також веде перемовини з Італією щодо угоди на €1,5 млрд про розгортання системи для урядового та військового зв’язку, хоча переговори то відновлюються, то зупиняються.

У регіоні використання Starlink вже дозволили Катар, Бахрейн та Йорданія. Минулого року Qatar Airways почала впроваджувати супутниковий інтернет для пасажирів на своїх літаках Boeing 777.

Зараз невідомо, чи дозволить Саудівська Аравія використання Starlink не лише в авіації та судноплавстві, а й для звичайних користувачів.

У США SpaceX виграла контракт Міністерства оборони на $5,9 млрд на запуск розвідувальних супутників, отримала підтримку республіканців щодо розширення своєї участі в ініціативі розвитку інтернету в сільській місцевості, а також розгортає термінали для підтримки Федерального управління авіації.

Технологічні компанії США уклали угоди в галузі ШІ

Під час туру Дональда Трампа країнами Перської затоки низка американських технологічних компаній оголосила про укладення угод у сфері штучного інтелекту на Близькому Сході, пише The Guаrdian.

У ході візиту Трамп також оголосив про $600 млрд інвестиційних зобов’язань з боку Саудівської Аравії на користь американських компаній.

Серед найбільших угод – контракт із компанією Nvidia, яка продасть сотні тисяч своїх чипів ШІ Саудівській Аравії. Перша партія з 18 тис. новітніх чипів Blackwell буде передана стартапу Humain, що належить державному інвестфонду Саудівської Аравії.

Cisco у вівторок повідомила, що підписала угоду з G42, компанією зі штаб-квартирою в ОАЕ, для розвитку сектора штучного інтелекту в цій країні. Угоди будуть двосторонні.

Білий дім заявив, що компанія DataVolt із Саудівської Аравії інвестує $20 млрд у центри обробки даних ШІ та енергетичну інфраструктуру у США. Також компанії Google (Alphabet), DataVolt, Oracle, Salesforce, Advanced Micro Devices (AMD) та Uber інвестуватимуть $80 млрд у новітні трансформаційні технології в обох країнах.

Cisco також повідомила, що досягла домовленості з G42 щодо оцінки потенціалу спільної роботи над кібербезпековими технологіями та інфраструктурою центрів обробки даних на базі американського ШІ.

У четвер Трамп планує відвідати Об’єднані Арабські Емірати. Раніше The New York Times повідомила, що адміністрація Трампа наближається до укладання угоди, яка дозволить ОАЕ закуповувати великі обсяги чипів ШІ від Nvidia.

Саудівська Аравія, яка прагне зменшити залежність своєї економіки від нафтогазових доходів, хоче стати регіональним хабом штучного інтелекту та одним із провідних світових центрів у цій сфері за межами США.

Принц Мухаммед бін Салман оголосив про запуск компанії Humain, яка розроблятиме та впроваджуватиме ШІ-технології в Саудівській Аравії.

Компанії Humain та Nvidia заявили, що планують використати технологічну платформу Nvidia, щоб зробити Саудівську Аравію світовим лідером у сфері ШІ, хмарних обчислень на базі графічних процесорів та цифрової трансформації.

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