Пожежі в будинках Кіра Стармера: поліція затримала підозрюваного в підпалі

У Британії поліція затримала 21-річного чоловіка, якого підозрюють в умисних підпалах. Йдеться про два об’єкти, які пов’язані з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише BBC.

Затримано чоловіка за підозрою в підпалі майна, пов’язаного зі Стармером

Поліція заарештувала чоловіка після пожежі у приватному будинку прем’єр-міністра в Кентиш-Тауні, яка сталася рано в понеділок, 12 травня.

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Зазначається, що перша пожежа сталася в неділю біля одного з будинків у районі Іслінгтон у Лондоні. Цей будинок переобладнаний на квартири, і він пов’язаний із прем’єром.

За інформацією Лондонської пожежної бригади, рятувальники допомогли одній людині вибратися з приміщення через сходи.

Менш ніж за добу спалахнула ще одна пожежа – цього разу біля будинку в Кентіш-Тауні, де раніше жив Кір Стармер. Зараз він живе на Даунінг-стріт, а цю нерухомість здають в оренду. Вогонь вдалося швидко загасити, пошкоджено вхід до будівлі, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Також поліція перевіряє ще один інцидент – пожежу в автомобілі, що сталася в четвер на тій самій вулиці, де розташований особняк Кентиш-Таун.

Через те, що інциденти пов’язані з відомою особою, розслідуванням займається контртерористичний підрозділ поліції. Правоохоронці вважають пожежі підозрілими.

Як повідомив офіційний представник прем’єр-міністра Кіра Стармера, він подякував екстреним службам за швидку реакцію і додав, що справу розслідують у режимі реального часу, тому коментарів поки що не буде.

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер розповіла BBC, що їй доповіли про ці події, але поки що вона не може поділиться деталями.

– Поліція розслідує ці інциденти, і вони мають мою повну підтримку в цьому. У будь-якому інциденті завжди виникають важливі занепокоєння, які виникають у всіх нас, але ми також маємо довіру до нашої поліції та роботи, яку вони виконують для розслідування цього інциденту, – сказала вона.

Джерело : BBC

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