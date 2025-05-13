Трамп оголосив, що скасує санкції США проти Сирії

Президент Дональд Трамп сьогодні заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після падіння режиму Башара Асада.

За словами американського лідера, це “дасть їм шанс на велич”, пише CNN.

Адміністрація Трампа прагне відновити стосунки із Сирією

Трамп зробив заяву під час виступу на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії. Він зазначив, що прийняв це рішення після обговорення з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

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– Сирія пережила свою частку трагедій, війн, вбивств протягом багатьох років. Саме тому моя адміністрація вже зробила перші кроки для відновлення нормальних відносин між Сполученими Штатами та Сирією – вперше за понад десять років, – сказав Трамп.

Він додав, що держсекретар Марко Рубіо має зустрітися з міністром закордонних справ Сирії в Туреччині “пізніше цього тижня”.

Режим Асада впав під час адміністрації Байдена у грудні, і нова влада Сирії сподівалася, що Трамп розгляне можливість скасування жорстких санкцій проти країни.

– Санкції були жорсткими й паралізуючими, і тоді вони відігравали важливу, справді важливу роль. Але зараз настав їхній час сяяти. Тож я кажу: Удачі, Сиріє. Покажіть нам щось справді особливе, – зазначив президент США.

Він висловив надію, що новий уряд країни “зуміє стабілізувати країну й підтримати мир”.

Новий президент Сирії Ахмад аш-Шараа раніше заснував бойове угруповання Джабгат ан-Нусра (у перекладі – Фронт Перемоги), яке присягнуло на вірність Аль-Каїді. Однак у 2016 році, за даними Центру військово-морських досліджень США, він розірвав зв’язки з терористичною організацією.

Представник Білого дому у вівторок підтвердив, що Трамп неформально привітає аш-Шараа в Ер-Ріяді в середу.

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