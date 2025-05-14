США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні – ЗМІ
Сполучені Штати Америки виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться наприкінці червня.
Про це повідомило італійське агентство ANSA з посиланням на джерела у дипломатичних колах.
Чому США проти запрошення Зеленського на саміт НАТО
Як зазначено у повідомленні, зараз заявки надіслані лише чотирьом азійським партнерам. Серед них – Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.
За словами джерела, майже всі союзники висловили Вашингтону своє здивування з цього приводу.
Крім цього, це питання можуть порушити на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ в Антальї, яка розпочнеться 14 травня ввечері.
Організація саміту НАТО в Гаазі є одним з пунктів порядку денного. Офіційно жодних рішень не очікується через те, що зустріч запланована на 24—26 червня в Нідерландах у неформальному форматі.