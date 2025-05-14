Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Україною і РФ

Президент США Дональд Трамп не планує їхати до Туреччини на переговори між Росією та Україною про припинення вогню.

Про це повідомили виданню CNN два чиновники з Білого дому.

Трамп не їде до Туреччини на переговори між Україною і РФ

– Це рішення закриває двері для багатоденних спекуляцій про те, що він може приєднатися до президента Росії Володимира Путіна за столом переговорів, – йдеться у повідомленні.

Раніше президент США озвучував можливість скасування свого графіка поїздок на Близький Схід, який команда Білого дому ретельно розробляла тижнями, щоб додати зупинки для особистого посередництва у переговорах між Україною та Росією у Туреччині.

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Наразі заплановано візит Трампа до Дохи (Катар) та Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) у четвер, 15 травня, коли зустрінуться представники Росії та України для переговорів.

Крім того, нещодавно Кремль опублікував розпорядження диктатора Володимира Путіна, з якого стало відомо склад делегації Росії для переговорів з Україною у Туреччині.

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