Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Без Путіна і Лаврова: відомий склад делегації РФ для переговорів з Україною у Туреччині
Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав розпорядження про склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною в Стамбулі 15 травня.
Офіційний документ, в якому перераховано склад делегації Росії з переговорів з Україною, оприлюднено на сайті Кремля.
Хто увійшов до складу делегації РФ з переговорів з Україною
Затверджено наступний склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною:
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- Володимир Мединський – помічник російського диктатора Путіна (глава делегації);
- Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації);
- Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (член делегації);
- Олександр Фомін – заступник міністра оборони РФ (член делегації).
Крім цього, затверджено наступний склад експертів для переговорів з Україною:
- Олександр Зорін – перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
- Олена Подобреєвська – заступник начальника Управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері;
- Олексій Поліщук – директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії;
- Володимир Шевцов – заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії.
У Кремлі зазначили, що це розпорядження набуває чинності з дня його підписання.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, хто прибуде від Росії для переговорів у Стамбулі, а вже тоді визначатиме, які кроки робитиме Україна.
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