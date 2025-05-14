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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Без Путіна і Лаврова: відомий склад делегації РФ для переговорів з Україною у Туреччині

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав розпорядження про склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною в Стамбулі 15 травня.

Офіційний документ, в якому перераховано склад делегації Росії з переговорів з Україною, оприлюднено на сайті Кремля.

Хто увійшов до складу делегації РФ з переговорів з Україною

Затверджено наступний склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною:

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  • Володимир Мединський – помічник російського диктатора Путіна (глава делегації);
  • Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації);
  • Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (член делегації);
  • Олександр Фомін – заступник міністра оборони РФ (член делегації).

Крім цього, затверджено наступний склад експертів для переговорів з Україною:

  • Олександр Зорін – перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
  • Олена Подобреєвська – заступник начальника Управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері;
  • Олексій Поліщук – директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії;
  • Володимир Шевцов – заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії.

У Кремлі зазначили, що це розпорядження набуває чинності з дня його підписання.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, хто прибуде від Росії для переговорів у Стамбулі, а вже тоді визначатиме, які кроки робитиме Україна.

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