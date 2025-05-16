Адміністрація Трампа чинила тиск на Україну: Бріджит Брінк про причини відставки

Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку з посади посла США в Україні через тиск, який адміністрація президента Дональда Трампа почала чинити не на державу-агресора Росію, а саме на Україну.

Про причини свого рішення Брінк розповіла в авторській колонці, опублікованій 16 травня у виданні Detroit Free Press.

Росія чинить чисте зло – Брінк

– На жаль, політика адміністрації Трампа від самого початку була спрямована на чинення тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я більше не могла сумлінно проводити політику адміністрації та вважала своїм обов’язком піти у відставку. Прослуживши нашій країні майже три десятиліття, я пішла у відставку з посади посла в Україні, – пише вона.

У своєму дописі Брінк наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року РФ чинить “чисте зло”.

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– Відтоді як 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, вона творила те, що можна назвати лише чистим злом: убила тисячі мирних жителів, зокрема 700 дітей, ракетами й безпілотниками, які влучали в їхні домівки та квартири посеред ночі. Вона скоїла понад 150 тис. воєнних злочинів, викрала 20 тис. дітей з їхніх родин і змусила мільйони чоловіків, жінок і дітей тікати в Європу та інші країни, – написала дипломатка.

Брінк також додала, що за всі роки своєї служби в конфліктних регіонах ніколи не ставала свідком такого масштабного, цілеспрямованого й жорстокого насильства з часів Другої світової війни в Європі.

На її думку, стратегія “миру за будь-яку ціну” не є справжнім миром, адже фактично означає умиротворення, яке веде не до безпеки, а до нових війн і людських трагедій.

– Я не можу стояти осторонь, коли в країну вторгаються, демократію бомблять, а дітей вбивають безкарно. Я вважаю, що єдиний спосіб захистити інтереси США – це відстоювати демократію та протистояти автократам, – наголосила пані експосол.

Відставка Бріджит Брінк

Бріджит Брінк була призначена послом у Києві тодішнім президентом Джо Байденом. Вона обіймала посаду з травня 2022 року.

10 квітня 2025-го телеканал CBS News, посилаючись на трьох інформаторів, повідомив, що Брінк планує достроково залишити свою посаду. Пізніше того ж вечора речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс підтвердила на брифінгу, що політикиня “повертається додому”.

Держсекретар Марко Рубіо вирішив не приймати її заяву про відставку, подану ще в січні, під час передавання влади новій адміністрації. Він хотів, щоби Брінк залишилася на посаді.

4 квітня, після російського ракетного удару по Кривому Рогу, вона у своєму коментарі не згадала країну-агресора. Замість цього дипломатка заявила, що такі обстріли – це причина, “чому ця війна має завершитися”.

Однак у день загальнонаціональної жалоби в Україні після убивства людей у Кривому Розі Бріджит Брінк висловилася про трагічні наслідки російського ракетного обстрілу міста Кривий Ріг і згадала у своєму дописі ракети РФ.

5 травня 2025 року посольство США в Україні повідомило, що тимчасово повіреною у справах у Києві стала Джулі Девіс.

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