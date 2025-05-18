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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Зеленський привітав Нікушора Дана з “історичною перемогою” на виборах у Румунії

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії.

Зеленський привітав Дана: що відомо

 – Вітаю Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії. Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу, – написав глава держави у мережі Х.

Зеленський наголосив, що українці “завжди з великою повагою будуть ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку Україна отримала в найважчий період своєї історії”.

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– Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що він розраховує на розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією задля стабільності, безпеки й добробуту обох держав.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Румунії переміг прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан. Його опонентом був ультраправий кандидат Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд в Україну.

Після централізованої обробки 98,52% протоколів з дільниць у Румунії та за кордоном, Нікушор Дан отримує 54,17% голосів, Джордже Сіміон – 45,83%.

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