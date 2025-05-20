Ілон Маск заявив, що більше не витрачатиме гроші на політику

Ілон Маск оголосив про намір скоротити фінансові витрати на політику. Він заявив, що “зробив вже достатньо”.

Цей крок співпадає з поступовим відходом мільярдера від активної участі у політичному житті Вашингтона при президенті Дональді Трампі, пише Politico.

Маск не буде вкладати кошти в політику

Під час виступу на Економічному форумі в Катарі у вівторок генеральний директор Tesla повідомив, що планує “значно менше” вкладати в політику у майбутньому.

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– Гадаю, я вже зробив достатньо, – сказав Маск.

На запитання, чи є таке рішення реакцією на критику його ролі у трансформації федерального уряду через очолюване ним Агентство з ефективності державного управління (DOGE), Маск відповів ухильно.

– Якщо я бачитиму причину витрачати гроші на політику у майбутньому – я це зроблю. Але наразі такої причини не бачу, – зазначив він.

Спроби впливу на вибори в США та ЄС

У 2024 році Маск витратив понад $290 млн власних коштів на підтримку Дональда Трампа та Республіканської партії та став помітною політичною фігурою як у США, так і за кордоном.

У внутрішній політиці Маск активно втручався у виборчу кампанію до Верховного суду штату Вісконсин минулого місяця. Він витратив великі суми на ці вибори, проте кандидат від демократів здобув впевнену перемогу. Це стало поворотним моментом у політичній активності Маска.

На міжнародному рівні Маск потрапив під хвилю критики за спроби впливу на низку європейських виборів, зокрема за публічну підтримку ультраправої партії Альтернатива для Німеччини, що викликало суспільний осуд у самій Німеччині.

Критика на адресу Маска посилилася і всередині США через його радикальний підхід до скорочення державного апарату в межах DOGE. Опитування, опубліковане минулого місяця, показало, що діяльність Маска як радника схвалюють 41%, незадоволених – 58%

Маск залишиться гендиректором Tesla

Як пише Bloomberg, заява Маска про скорочення витрат на політику має заспокоїти деяких інвесторів щодо майбутнього Tesla.

Мільярдер відкинув припущення, що його публічна позиція шкодить Tesla. За його словами, компанія втратила частину клієнтів серед ліберального електорату, але натомість здобула підтримку з боку консервативного.

Маск визнав, що продажі Tesla суттєво впали на європейських ринках електромобілів у квітні, але запевнив, що в інших регіонах ситуація набагато краща.

– Наші продажі загалом на хорошому рівні. Ми не очікуємо серйозного спаду, – підсумував він.

Маск заявив, що планує залишитися генеральним директором компанії ще щонайменше на п’ять років.

Він очолює Tesla з 2008 року, що робить його одним із генеральних директорів з найдовшим терміном перебування на посаді серед глобальних автовиробників.

Однак останнім часом його залученість викликає занепокоєння: компанія вперше за понад десятиліття зазнала падіння щорічних продажів – і тенденція погіршилася у 2025 році.

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