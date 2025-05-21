США блокують формулювання про підтримку України у заяві G7 – Politico
Адміністрація США нібито виступила проти включення до підсумкової заяви Групи семи формулювань щодо подальшої підтримки України та опису війни, розв’язаної Росією, як протиправної.
Заява G7: позиція США
Про це повідомляє Politico з посиланням на двох анонімних співрозмовників, які брали участь у підготовці документа.
За словами джерел, труднощі виникли під час погодження спільної заяви міністрів фінансів країн G7, яка готується в Канаді.
Учасники процесу зазначають, що перепони створила саме позиція адміністрації президента США Дональда Трампа.
Зокрема, американська сторона нібито заперечує проти згадки про продовження підтримки України, а також прагне виключити визначення повномасштабного вторгнення Росії як “протиправного”.
Це вже не перший випадок, коли Вашингтон виступає проти жорстких формулювань у спільних заявах G7.
Подібна ситуація трапилася у лютому — країни не змогли узгодити документ до річниці російського вторгнення через позицію США.
Крім того, у квітні Сполучені Штати відмовилися підписувати заяву, що засуджувала російський ракетний удар по Сумах, скоєний у Вербну неділю.
Держсекретар США Марко Рубіо відкрито підтвердив, що Вашингтон прагне “уникати мови антагонізму” стосовно Росії у комюніке Сімки.