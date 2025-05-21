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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

США блокують формулювання про підтримку України у заяві G7 – Politico

США виступили проти згадки про підтримку України в заяві G7
Фото: Getty Images

Адміністрація США нібито виступила проти включення до підсумкової заяви Групи семи формулювань щодо подальшої підтримки України та опису війни, розв’язаної Росією, як протиправної.

Заява G7: позиція США

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох анонімних співрозмовників, які брали участь у підготовці документа.

За словами джерел, труднощі виникли під час погодження спільної заяви міністрів фінансів країн G7, яка готується в Канаді.

Зараз дивляться

Учасники процесу зазначають, що перепони створила саме позиція адміністрації президента США Дональда Трампа.

Зокрема, американська сторона нібито заперечує проти згадки про продовження підтримки України, а також прагне виключити визначення повномасштабного вторгнення Росії як “протиправного”.

Це вже не перший випадок, коли Вашингтон виступає проти жорстких формулювань у спільних заявах G7.

Подібна ситуація трапилася у лютому — країни не змогли узгодити документ до річниці російського вторгнення через позицію США.

Крім того, у квітні Сполучені Штати відмовилися підписувати заяву, що засуджувала російський ракетний удар по Сумах, скоєний у Вербну неділю.

Держсекретар США Марко Рубіо відкрито підтвердив, що Вашингтон прагне “уникати мови антагонізму” стосовно Росії у комюніке Сімки.

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G7, Війна в Україні, Росія, США
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