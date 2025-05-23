Трамп анонсував 50% мита на товари з ЄС та податки для Apple

Торгові переговори між США та Європейським Союзом зайшли в глухий кут. Вашингтон з 1 червня може підняти мито на імпорт європейських товарів до 50%.

Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truthsocial.

Трамп пригрозив новими митами

За словами Трампа, нічого конструктивного з переговорів не вийшло, тому він пропонує ввести з 1 червня 2025 року 50% мита на імпорт товарів з ЄС.

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Глава Білого дому стверджує, що Європейський Союз начебто створили, щоб отримувати торговельні переваги від Сполучених Штатів.

– Їхні потужні торгові бар’єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, немонетарні торговельні бар’єри, монетарні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торгового дефіциту зі США у розмірі понад $250 000 000 на рік, що є абсолютно неприйнятним. Нові мита не застосовуватимуть, якщо продукт буде виготовлений у Сполучених Штатах, – написав президент США.

Крім того, Дональд Трамп повідомив, що може зобов’язати Apple сплачувати податки, якщо їхня техніка буде вироблятися в інших країнах.

– Я вже давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які будуть продаватися в Сполучених Штатах Америки, будуть вироблятися і збиратися в Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде. Якщо це не так, то Apple має сплатити США податок у розмірі щонайменше 25%. Дякую за вашу увагу до цього питання! – написав він у Truthsocial.

Нагадаємо, у березні США ввели 25% мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС, а у квітні – 20% мита на інші європейські товари. Згодом, до 8 липня, тарифи зменшили до 10% і дали 90 днів на переговори для укладення повної тарифної угоди.

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