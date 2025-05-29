Ілон Маск оголосив про завершення роботи в адміністрації Трампа

Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що більше не працює в адміністрації президента США Дональда Трампа. Мільярдер іде з посади спеціального урядового радника, не досягнувши головної мети – скоротити державні витрати на трильйони доларів.

Про це він написав у соцмережі X (раніше Twitter).

Ілон Маск йде у відставку

Маск працював у Департаменті ефективності уряду США (DOGE), який мав скоротити держвидатки. Його початковий план – заощадити $2 трлн. Згодом цю мету зменшили до $1 трлн, а потім – до $150 млрд. Але навіть цього досягти не вдалося.

Зараз дивляться

Як зазначає Bloomberg, спроба бізнесмена зменшити розмір уряду США викликала справжній резонанс у Вашингтоні: деякі державні установи взагалі припинили існування, а десятки тисяч чиновників були звільнені або погодилися піти за компенсацію. Однак, попри такі радикальні кроки, очікуваної економії досягти не вдалося.

За день до свого звільнення Маск дав інтерв’ю телеканалу CBS, де розкритикував новий законопроєкт адміністрації щодо держбюджету. Він заявив, що документ не допоможе зменшити бюджетний дефіцит.

Представник Білого дому в коментарі для AP підтвердив, що Маск подав у відставку.

– Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати. Місія DOGE (відомства з підвищення ефективності роботи американського уряду – Ред.) згодом буде тільки посилюватися, оскільки вона стане способом життя всього уряду, – написав Маск.

Спочатку участь мільярдера в адміністрації США вважалася тимчасовою, і нещодавно він оголосив, що планує зосередитися на розвитку власних компаній – Tesla і SpaceX.

За законом, повноваження Маска як тимчасового чиновника мали завершитися 30 травня, хоча точна дата залежала від кількості фактично відпрацьованих днів.

Один із чиновників Білого дому повідомив, що мільярдер розпочав процедуру звільнення в середу ввечері. За його словами, рішення про відставку мільярдер ухвалив самостійно за підтримки президента.

Джерело : Bloomberg, AP

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