Трамп анонсував подвоєння мита на імпорт сталі та алюмінію – до 50%

Президент США Дональд Трамп заявив, що подвоїть нинішньо ставку мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, а нові тарифи почнуть діяти вже з середи, 4 червня.

Про це він сказав 30 травня на мітингу в Піттсбурзі (штат Пенсильванія).

США планують нове підвищення мита на імпорт сталі та алюмінію

За його словами, це допоможе стимулювати американську сталеливарну промисловість і національне виробництво, водночас зменшуючи залежність від Китаю.

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Трамп повідомив також, що $14 млрд буде інвестовано у виробництво сталі в регіоні у межах партнерства між американською US Steel і японською Nippon Steel, проте не розповів жодних нових подробиць. Проте обидві компанії не підтвердили, що угоду було укладено.

– На рівні 50% вони вже не можуть перелізти через паркан. Ми знову збираємося зробити пенсильванську сталь основою Америки, як ніколи раніше, – сказав він, наголосивши, що така угода, як і підвищення тарифів, допоможе зберегти робочі місця для металургів.

Як зауважує видання, в останні роки виробництво сталі в США скорочувалося, а Китай, Індія і Японія вирвалися вперед як провідні світові виробники.

Приблизно чверть усієї сталі, що використовується в США, імпортується, тож залежність країни від мексиканської та канадської сталі обурила Трампа.

Заяву Трампа було зроблено на тлі судового розгляду щодо законності деяких глобальних тарифів, однак мита на сталь та алюміній не були зачеплені цим позовом.

У лютому Дональд Трамп наказав запровадити 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, які поширюватимуться, зокрема, й на продукцію із Канади та Мексики, які є одними з найбільших іноземних постачальників цих металів.

Джерело : ВВС

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