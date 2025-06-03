Орбан пообіцяв зробити все, щоб уникнути вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прямо заявив, що має намір зробити все можливе, аби завадити вступу України до Європейського Союзу. Свою позицію він аргументує нібито захистом національних інтересів.

Про це він повідомив у Facebook.

Орбан вчергове висловився проти вступу України до ЄС

Угорський прем’єр зазначив, що загалом розширення ЄС є благородною метою, однак не у випадку з Україною. За його словами, для “брюссельської бюрократії” це виглядає як “вигідна угода в умовах програної війни”.

Зараз дивляться

– Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості, – стверджує угорський прем’єр.

Він додав, що через десять років “не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками і перед країною”, якщо не зробить усе можливе вже зараз, “щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України”.

Свій допис Орбан також використав як майданчик для просування урядового опитування щодо вступу України до ЄС. Опитування містить чимало маніпулятивних тез і було переведене в онлайн-формат для збільшення охоплення.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що в Брюсселі юристи готують альтернативний план для збереження санкційного тиску на Росію. Це пов’язано з імовірністю, що Угорщина в червні заблокує продовження санкцій проти РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.