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Ірина Гамалій, редакторка сайту
5 хв.

Гарного дня, DJT: як союз Трампа і Маска обернулась гучним скандалом

Дональд Трамп та Ілон Маск
Фото: Факти ICTV

Стосунки між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском розвивались стрімко, як запуск ракети SpaceX, і так само гучно вибухнули.

У четвер між ними стався публічний конфлікт: Трамп пригрозив позбавити компанії Маска державних контрактів, а Маск заявив, що адміністрація Трампа не оприлюднила всі документи щодо справи Джеффрі Епштейна, бо там згадується сам президент, пише АР.

Суперечка через податковий законопроєкт

Усе розгорнулося в соцмережах після того, як Трампу під час зустрічі в Білому домі з новим канцлером Німеччини поставили питання про критику з боку Маска на його бюджетний законопроєкт. Хоча ще кілька днів тому вони разом позували перед камерами – Трамп навіть символічно подарував Маску “золоту” ключ-картку на прощання з урядом.

Зараз дивляться

Останніми днями Маск активно критикував “Великий чудовий законопроєкт” на платформі X. Трамп мовчав, але в четвер заявив, що “глибоко розчарований у Маску”. У відповідь Маск почав стрім у реальному часі й не зупинявся.

Президент написав у Truth Social, що уряд може зекономити мільярди доларів, припинивши держпідтримку компаніям Маска – насамперед Starlink та SpaceX.

Маск миттєво відповів: Це стає все цікавіше. Давай, зроби мій день.

А потім додав без доказів: Трамп є у файлах Епштейна. Тому їх і не оприлюднили. Гарного дня, DJT!

Це одразу зачепило популярні в теоріях змови підозри, що уряд приховує чутливу інформацію у справі Епштейна.

Конфлікт вибухнув так само швидко, як і їхній союз, і вже позначився на гаманці Маска: акції Tesla обвалились на понад 10% – хоча ще після перемоги Трампа на виборах вони стрімко росли. Після цього були гойдалки: втрати, ріст і знову падіння.

Союз Маска і Трампа: як все починалося

Маск фінансово й політично підтримував Трампа – витратив щонайменше $250 млн на кампанію та став довіреною особою в уряді. Але їхнє розставання не менш гучне, ніж союз.

– Без мене Трамп би програв вибори, – написав Маск. І додав: Яке невдячне ставлення.

Їхнє зближення почалось після замаху на Трампа в Пенсильванії торік у липні. Незабаром Маск створив політичний комітет на його підтримку, активно з’являвся поруч на мітингах, літав з ним на Air Force One, ночував у Білому домі й навіть носив MAGA-кепку.

Три місяці тому Трамп публічно придбав у Маска червоний Tesla на під’їзді до Білого дому, демонструючи підтримку бізнесу мільярдера.

Минулого тижня Маск попрощався з посадою під час брифінгу в Овальному кабінеті. У нього був синець під оком. Маск сказав, що це витівка сина, але виглядало як символічне завершення складного періоду.

У четвер Трамп не втримався від коментаря: Я йому кажу – хочеш трохи гриму? Ми можемо використати трохи гриму. Це цікаво.

Водночас Маск не припиняє публічно обурюватися бюджетом, назвавши його “огидною потворою”, яка лише збільшить дефіцит.

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Ілон Маск, Дональд Трамп

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