Трамп запропонував заарештувати губернатора Каліфорнії, Ньюсом звинуватив президента США

Президент США Дональд Трамп запропонував главі американської прикордонної політики адміністрації Тому Гоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Трамп пропонує Хоману заарештувати Ньюсома

Неподалік Білого дому журналісти запитали у Трампа, чи повинен Гоман заарештувати Ньюсома.

– Я зробив би це, якби був Томом. Гевін любить розголос. Мені подобається Гевін Ньюсом. Він хороший хлопець, але він вкрай некомпетентний. Усі це знають. Варто лише поглянути на маленьку залізницю, яку він будує, – відповів Трамп.

Водночас президент США назвав протестувальників у Лос-Анджелесі професійними агітаторами та повстанцями.

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У відповідь Гоман заявив, що не було жодної дискусії щодо арешту Ньюсома.

За його словами, будь-хто, хто блокує імміграційне законодавство в Лос-Анджелесі, може бути заарештований, включаючи губернатора та мера Лос-Анджелеса Карен Басс.

Ньюсом запропонував Гоману здійснити арешт і відповів на припущення Трампа, що його можуть заарештувати.

– Цього дня я сподівався ніколи не побачити в Америці. Мені байдуже, демократ ви чи республіканець. Це межа, яку ми як нація не можемо перетнути — це безпомилковий крок до авторитаризму, – зазначив Ньюсом.

Ньюсом звинувачує Трампа у спробі контролювати штат

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив президента США Дональда Трампа у створенні нібито штучно створеної кризи, щоб взяти під контроль ополчення штату.

– Він сіяє страх і терор, щоб захопити ополчення штату та порушити конституцію США. Незаконний наказ, який він підписав, може дозволити йому відправити військових до будь-якого штату, який він бажає. Кожен губернатор повинен відхилити це обурливе перевищення меж, – сказав Ньюсом.

Напруженість між адміністрацією Білого дому та посадовцями Каліфорнії загострилася цими вихідними після того, як президент США Дональд Трамп вирішив розгорнути 2 тис. бійців Національної гвардії в районі Лос-Анджелеса.

Лідери Демократичної партії штату назвали непотрібною ескалацією на тлі протестів проти імміграційної політики адміністрації США.

Як пише The Time, Трамп – перший президент, який розгорнув Національну гвардію без запиту губернатора штату з 1965 року.

У цьому році колишній президент США Ліндон Джонсон відправив федеральні війська до Алабами для захисту учасників маршу за громадянські права.

Джерело : CNN

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