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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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ЄС може знизити стелю ціни на нафту РФ навіть без участі США – Каллас

Кая Каллас
Фото: Getty Images

Європейський Союз може самостійно знизити стелю ціни на російську нафту завдяки контролю над Чорним та Балтійським морями, навіть якщо Сполучені Штати Америки не погодяться на такий крок.

Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас під час виступу на Брюссельському форумі.

Як ЄС може знизити стелю ціни на нафту РФ

За словами Каллас, Євросоюз може знизити максимальну ціну для російської нафти навіть без участі США – це матиме ефект на економіку Москви.

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– Звісно, важливо, що США разом з нами. Ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту затверджено G7, а потім і в Європейському Союзі, – пригадала віцепрезидент.

На її думку, для Європейського Союзу не менш важливі дії поодинці, адже ЄС є гравцем.

Каллас звернула увагу, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря.

Вона наголосила, що навіть якщо США не підтримають цей крок, тоді ЄС все одно може знижувати стелю ціни для російської нафти.

Як нещодавно стало відомо, до проєкту 18 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії додали можливість зниження верхньої межі ціни на нафту з $60 до $45 за барель.

Водночас Україна закликала країни ЄС знизити максимальну ціну на російську нафту до $30 за барель.

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Джерело: Європейська правда

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