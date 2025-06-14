Десятки тисяч американців вийшли на протести під час військового параду у Вашингтоні

Десятки тисяч американців вийшли на акції протесту під час того, як президент США Дональд Трамп святкував своє 79-річчя.

Протести у США через військовий парад у Вашингтоні

Мітинги та марші на території США відбулися у великих містах – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Журналісти звернули увагу, що це один з найбільших протестів проти Трампа з моменту його повернення до Білого дому.

Зараз дивляться

Як зазначається, масові протести по Сполучених Штатах Америки відбулися в день військового параду у Вашингтоні.

– Військові паради у США трапляються рідко. Інші країни зазвичай влаштовують їх, щоб відзначити перемоги в битві або продемонструвати військову міць, – йдеться у повідомленні.

Одна з претензій організаторів протесту стосується проведення військового параду, який вони розцінюють як марнотратну забаганку Трампа.

Як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, святкування коштуватимуть армії США від $25 до $45 млн. Це включає сам парад, а також витрати на перевезення обладнання, житло та харчування військовослужбовців.

Критики назвали парад авторитарною демонстрацією влади, яка є марнотратною, особливо враховуючи заяви Трампа про бажання скоротити витрати в усьому федеральному уряді.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.