ЗМІ писали, що Трамп заборонив Ізраїлю ліквідувати Хаменеї – Нетаньяху назвав це фейком

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заперечив повідомлення ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп нібито виступив проти ізраїльського плану убити верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

Про це пише The times of Israel.

Нетаньяху спростував інформацію відмову Трампа підтримати ліквідацію Хаменеї

Під час прямого ефіру на телеканалі Fox News Нетаньяху попросили прокоментувати це питання.

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– Існує так багато фейкових повідомлень про розмови, яких ніколи не було – я не збираюся це обговорювати, – сказав він.

Радник з національної безпеки Цахі Ханегбі також заперечив це повідомлення, назвавши його “фейковою новиною найвищого рівня”.

Раніше видання Reuters з посиланням на двох американських чиновників писало про те, що Трамп нібито виступив проти плану Ізраїлю ліквідувати верховного лідера Ірану.

– Іранці ще не вбили жодного американця? Ні. Поки вони цього не зроблять, ми навіть не будемо говорити про те, щоб атакувати політичне керівництво, – сказав високопосадовець адміністрації США виданню на правах анонімності.

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